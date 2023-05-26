秒飛泰國喝下午茶！泰國點心「香蘭葉甜糕」台北飄香，搭配道地「手沖泰奶」大滿足

台北就能吃到！喜歡泰國的朋友看過來，台北這家泰式手沖奶茶專賣「沖茶」除了販售道地泰奶外，還有繽紛吸睛的薩拉檸檬蘇打及少女心爆滿的粉紅冰奶等各式飲品。不僅如此，店家還販售一款台灣少見的泰國點心「香蘭葉甜糕」，自推出就廣受喜愛，時常提早完售。

圖／沖茶粉絲頁

圖／沖茶粉絲頁

泰式下午茶一次搞定！位於松山工農附近的「沖茶」主打各式手沖奶茶及泰式道地飲品，而泰國點心「香蘭葉甜糕」也是店家超人氣甜點，帶有香蘭葉的獨特清香，使用椰奶和雞蛋製成的天然麵糊，出爐前就散發陣陣香味。也由於甜糕十分搶手，有不少人沒買到向老闆詢問「怎麼不準備多一點」，老闆則在粉絲頁解答「因麵糊耗時費工，為顧及品質會有當日售完的情況，請大家諒解」。

左為薩拉檸檬蘇打、右為粉紅冰奶。圖／沖茶粉絲頁

泰國點心「香蘭葉甜糕」。圖／沖茶粉絲頁

想買甜糕的朋友先筆記，沖茶的甜糕販售時間自營業日下午4點開賣至售完，建議大家早點去買，才不會白跑一趟喔！

圖／沖茶IG

沖茶

地址：台北市忠孝東路五段236巷8號1樓

營業時間：12:00-20:00（週日公休）

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