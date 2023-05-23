甜點控先收！宜蘭日系風格咖啡廳「無牙」：胖胖達克瓦茲、「酒鬼提拉米蘇」每日十份必點
udn走跳美食／水晶
這次多虧朋友很會找，去到宜蘭羅東名字取的很可愛的咖啡甜點店「無牙」，原本是甜點工作室，現在有實體店面在羅東，二月時才開始試營運，千層蛋糕算是表現不錯，還有每日限量十份的酒鬼提拉米蘇，空間走日系風格，空間舒適寬敞的可以，甜點跟飲料都很有料，平日客人還滿滿，Logo真的無牙缺兩齒，再加上祝大家天天可愛的slogan有點可愛。
無牙 位置
無牙位於羅東高商不遠，這次朋友停在純精路一段再走過來，冬山金珠蔥油餅也在同一條路上，這次停在純精路上的停車格再走過來。
無牙 環境
帶的點日本小文青風格，招牌的圖案很俏皮，就是一個像哈妹兩齒一樣的娃兒，店裡空間算寬敞的，跟近期去的咖啡廳比算是舒適很多，不過不能訂位要現場候位，門口有候位單客滿時自行填寫電話，有位置時工作人員會出來叫名字帶位，還是寵物友善不落地的咖啡廳喔！
無牙 菜單
除了菜單上的餐點外，櫃檯小牌子還有當天達克瓦茲的口味，以及隱藏版的肉桂捲，看了客人點的像是酒瓶一樣的茶飲，就腦波弱弱的問店員是什麼就點了。
無牙 餐點
京番茶 NT.130
外觀看起來就很有戲的茶飲，菜單上寫著京都限定的茶飲，喝起來不苦不澀，口感非常清爽，真的很適合天氣熱冰冰喝，不過瓶子本身很重，倒茶跟倒酒一樣，一隻手無法倒啦！
黑糖檸檬美式咖啡 NT.140/ 宇治抹茶牛奶 NT.160
朋友覺得味道已經很酸了，不過我喜歡再酸一點，口味偏酸偏甜，喝起來是非常夏天的味道；宇治抹茶牛奶顏色是漸層的抹，記得朋友是點無糖口味，但是忘記到底有沒有嚐味道了耶，完全對這杯的味道失憶。
宇治抹茶千層蛋糕 NT.160
很抹的抹茶千層，價格比市售千層比起來算是很平價的，因為真的頗大塊。口味上帶著大人苦甜味，抹茶真的下得夠重，餅皮細緻吃起來沒什麼皮感，用叉子一下就可以順順切下，柔軟的可以；甜點上點綴的縷空餅乾很好吃耶，提拉米蘇上也有一片，不同顏色但是都好吃。口感跟味道再搭配上這個價格，九十分以上！
酒鬼提拉米蘇 NT.170
不得不說，無牙的甜點塊頭真的都蠻大份的，酒鬼提拉米蘇用手指餅乾製作，吸滿了酒香跟可可香氣，口感不會到太軟趴趴，口味上真的挺酒鬼的，喜歡大人味提拉米蘇的人會喜歡。
胖胖達克瓦茲 NT.100
紅玉檸檬口味，帶著茶香跟清新檸檬香，內餡味道很不錯，不過外皮可以更酥脆更好。
無牙的甜點水準不錯而且價格算很合理的，台北比較好一點的千層蛋糕隨便都180~200以上呀，無牙真的算是挺優質的咖啡廳！
無牙
地址：宜蘭縣羅東鎮中山路四段276號
營業時間：13:00–18:30 週四公休
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
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