有味道的推薦！淡水「浮誇榴槤冰」爆濃上桌，超狂榴槤碗裝滿雪花冰、現切果肉過癮必吃

這是一篇有味道的推薦！沒想到淡水也吃得到「浮誇榴槤冰」，這間位於沙崙路的「金晶特色冰果店」推出超強「榴槤冰」，最浮誇的當然就直接拿榴槤當碗，最直接的滿滿榴槤味一次給足。喜歡榴槤的朋友千萬別錯過，快來打

2023-05-23 16:30