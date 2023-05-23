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有味道的推薦！淡水「浮誇榴槤冰」爆濃上桌，超狂榴槤碗裝滿雪花冰、現切果肉過癮必吃
這是一篇有味道的推薦！沒想到淡水也吃得到「浮誇榴槤冰」，這間位於沙崙路的「金晶特色冰果店」推出超強「榴槤冰」，最浮誇的當然就直接拿榴槤當碗，最直接的滿滿榴槤味一次給足。喜歡榴槤的朋友千萬別錯過，快來打卡道地南洋好味道！
呼叫榴槤控！淡水這間「金晶特色冰果店」推出超浮誇「榴槤冰」，最大亮點是以榴槤當碗，再用榴槤雪花冰當基底，放入現切新鮮榴槤及波羅蜜，最後加上三球小美冰淇淋，淋上靈魂煉乳，滿滿配料超大一碗只要200元。IGer52分享，第一口超香超濃郁，雪花冰在口中融化後能吃到榴槤的綿密感，小美冰淇淋讓整碗冰多了牛奶及香草香，不僅美味超滿足，視覺效果也滿分爆表。
「金晶特色冰果店」的老闆娘來自越南，把最經典的南洋好味道帶到淡水，提供大家最道地的水果冰，不愛榴槤的朋友也有西瓜冰、芒果冰可以選擇，夏天大口吃冰嗑起來～
金晶特色冰果店
地址：新北市淡水區沙崙路250號
營業時間：11:00-21:00（週四公休）
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