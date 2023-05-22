終於等到了！超人氣「冰的可頌鯛魚燒」開賣，外酥內軟口感像冰淇淋，加碼預告6月快閃台北

吃冰的！來自新竹的人氣甜點「尋蜜可頌鯛魚燒」推出清涼新品「冰魚」，簡單來說就是冰的可頌鯛魚燒，內餡吃起來像冰淇淋，外皮依舊酥脆爽口，一口咬下甜蜜在嘴裡散開。夏日炎炎，什麼都想吃冰的，來隻「冰魚」涼爽一

2023-05-22 13:00