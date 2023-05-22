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終於等到了！超人氣「冰的可頌鯛魚燒」開賣，外酥內軟口感像冰淇淋，加碼預告6月快閃台北

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／尋蜜可頌鯛魚燒粉絲頁
圖／尋蜜可頌鯛魚燒粉絲頁

吃冰的！來自新竹的人氣甜點「尋蜜可頌鯛魚燒」推出清涼新品「冰魚」，簡單來說就是冰的可頌鯛魚燒，內餡吃起來像冰淇淋，外皮依舊酥脆爽口，一口咬下甜蜜在嘴裡散開。夏日炎炎，什麼都想吃冰的，來隻「冰魚」涼爽一夏！此外，店家也預告將自6月快閃台北，台北的朋友也很快就能吃到啦！

圖／尋蜜可頌鯛魚燒粉絲頁
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圖／尋蜜可頌鯛魚燒粉絲頁
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尋蜜可頌鯛魚燒推出創意新品「冰的可頌鯛魚燒」，共有卡士達及巧克力兩種不敗口味，可頌表皮酥脆，內餡帶有冰心口感，含在口中帶有柔軟及香甜滋味。由於「冰魚」前置作業需經冰製，每日數量有限，售完為止。目前已在桃園統領百貨門市開賣，新竹門市也預計於6/15販售。

圖／尋蜜可頌鯛魚燒粉絲頁
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圖／尋蜜可頌鯛魚燒粉絲頁
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圖／尋蜜可頌鯛魚燒粉絲頁
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除此之外，尋蜜可頌鯛魚燒將於6/1至8/31快閃台北「南西誠品生活B1」，整整兩個月讓你吃好吃滿。6/1至6/4快閃首四日再推買三送一優惠，現場購買3隻可頌鯛魚燒，就送杏仁蜜糖1隻，更多快閃詳情可洽尋蜜可頌鯛魚燒粉絲頁

圖／尋蜜可頌鯛魚燒粉絲頁
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尋蜜可頌鯛魚燒｜新竹店

地址：新竹市林森路48號1樓（中興百貨湯姆熊旁）

營業時間：12:00-20:30

尋蜜可頌鯛魚燒｜竹北店

地址：新竹縣竹北市勝利二路118號（喜來登後方）

營業時間：12:00-20:00

尋蜜可頌鯛魚燒｜桃園統領百貨門市

地址：桃園市桃園區中正路61號1樓

營業時間：百貨營業時間

尋蜜可頌鯛魚燒｜台北快閃店

快閃期間：6/1～8/31

地址：台北市中山區南京西路14號（南西誠品生活B1）

營業時間：百貨營業時間

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