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終於等到了！超人氣「冰的可頌鯛魚燒」開賣，外酥內軟口感像冰淇淋，加碼預告6月快閃台北
吃冰的！來自新竹的人氣甜點「尋蜜可頌鯛魚燒」推出清涼新品「冰魚」，簡單來說就是冰的可頌鯛魚燒，內餡吃起來像冰淇淋，外皮依舊酥脆爽口，一口咬下甜蜜在嘴裡散開。夏日炎炎，什麼都想吃冰的，來隻「冰魚」涼爽一夏！此外，店家也預告將自6月快閃台北，台北的朋友也很快就能吃到啦！
尋蜜可頌鯛魚燒推出創意新品「冰的可頌鯛魚燒」，共有卡士達及巧克力兩種不敗口味，可頌表皮酥脆，內餡帶有冰心口感，含在口中帶有柔軟及香甜滋味。由於「冰魚」前置作業需經冰製，每日數量有限，售完為止。目前已在桃園統領百貨門市開賣，新竹門市也預計於6/15販售。
除此之外，尋蜜可頌鯛魚燒將於6/1至8/31快閃台北「南西誠品生活B1」，整整兩個月讓你吃好吃滿。6/1至6/4快閃首四日再推買三送一優惠，現場購買3隻可頌鯛魚燒，就送杏仁蜜糖1隻，更多快閃詳情可洽尋蜜可頌鯛魚燒粉絲頁。
尋蜜可頌鯛魚燒｜新竹店
地址：新竹市林森路48號1樓（中興百貨湯姆熊旁）
營業時間：12:00-20:30
尋蜜可頌鯛魚燒｜竹北店
地址：新竹縣竹北市勝利二路118號（喜來登後方）
營業時間：12:00-20:00
尋蜜可頌鯛魚燒｜桃園統領百貨門市
地址：桃園市桃園區中正路61號1樓
營業時間：百貨營業時間
尋蜜可頌鯛魚燒｜台北快閃店
快閃期間：6/1～8/31
地址：台北市中山區南京西路14號（南西誠品生活B1）
營業時間：百貨營業時間
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