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司康＋太妃焦糖、鮮奶油太罪惡！「Skono手作司康」搬新家快閃折扣 五月壽星優惠全公開
常常被客人們敲碗問店面的「Skono手作司康」新家確定囉！座落於龜山的新店面，從5/8到6/1試營運，並推出五月壽星優惠、會員點數雙倍送等活動，接著也公布下個月快閃的駐點，快快跟閨蜜好友們來嘗嘗外表樸實、內在滋味豐富的美味司康！
「Skono手作司康」的招牌原味司康，烘烤、回熱後香氣濃郁，可以再搭配手工太妃焦糖醬，升級罪惡美食，還有草莓醬或是加上冰冰涼涼的鮮奶油，讓熱熱的司康微微融化奶油，口感更多層次；或是直接挑選喜歡的口味：蔓越莓、糖霜檸檬、濃可可、伯爵奶茶、白玉重抹茶還有甜鹹交織的楓糖培根，以及下午茶好夥伴黑糖肉桂口味，也有另外推出不同口感的脆皮肉桂捲，必須揪同事一起吃起來！
新店面除了簡單的內用空間，還能聞到剛出爐的司康香噴噴的味道，也會加賣咖哩飯及咖啡；而除了新的店面正在試營運之外，目前「Skono手作司康」在桃園統領百貨還會快閃到5/31，現場司康部分全品項買五送一；緊接著在6/5也會快閃新竹大遠百，在桃竹的你們逛街時別錯過囉～
Skono手作司康
電話：0970366686
地址：桃園市龜山區自強南路336號
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