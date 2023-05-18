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這杯要蒐集！全家清爽系新品「西西里氣泡美式」搭配絕美宇宙杯，每日一杯賞心悅目又提神
宇宙杯喝咖啡，好心情一整天！全家便利商店日前推出Let's Café「宇宙杯」，有多款顏色的絢麗宇宙杯，用來裝咖啡、拿鐵賞心悅目又好拍。繼前一波「特濃系列」後，Let's Café接檔推出清爽系新品「西西里氣泡美式」，一樣搭配絕美宇宙杯，讓你一早喝咖啡就能體驗視覺與味覺的雙重享受。
這個好美要蒐集！Let's Café最新推出清爽新品咖啡「西西里氣泡美式」，嚴選屏東優利卡綠皮檸檬，微酸滋味搭配順口咖啡，加上FamiCollection小分子氣泡水，喝一口不僅過癮又提神，口感層次豐富，夏日喝上一口透心涼。
不僅如此，因應新品上市，全家推出「特大杯西西里氣泡美式」會員嘗鮮優惠，只要69元(原價80元)就能慢慢喝上一整天。另有「經典/特濃美式」第二杯7折及全家APP輪盤抽抽樂活動，截至5/30，點開APP試試手氣吧！
全家Let's Café｜新品咖啡優惠資訊
優惠日期：即日起至5/30
優惠內容：特大杯西西里氣泡美式會員嘗鮮價69元(原價80元)
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