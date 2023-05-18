為泰奶控量身打造！喜道「泰雙享」原汁原味泰奶＋奶綠一次滿足，消費滿百還送實用零錢包

更名回歸推夯品！原名為喜達的台中在地手搖飲店更名「喜道」新出發，已於4/24起正式營運和大家見面。新店面位於台中西區，亮眼橘及白色的簡約質感裝潢，格外顯眼。店家也同步推開幕慶活動，輕鬆把實用「star

2023-05-18 12:01