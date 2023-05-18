為泰奶控量身打造！喜道「泰雙享」原汁原味泰奶＋奶綠一次滿足，消費滿百還送實用零錢包
更名回歸推夯品！原名為喜達的台中在地手搖飲店更名「喜道」新出發，已於4/24起正式營運和大家見面。新店面位於台中西區，亮眼橘及白色的簡約質感裝潢，格外顯眼。店家也同步推開幕慶活動，輕鬆把實用「startor零錢包」帶回家。而在飲品部分，喜道限定販售「泰雙享」更是話題新品，一杯就喝得到2種超人氣泰式奶茶，選擇困難也不怕。
台中手搖飲店更名「喜道」再出發，自4/30起推出開幕活動，只要加入官方line領取兌換券，消費滿百就能領取可愛簡約的「startor零錢包」。此外，到店必喝招牌泰式飲品系列，有摩摩喳喳、漂浮泰奶、泰式奶茶、粉紅奶等多達10種選擇，店家特別貼心打造限定「泰雙享」，一杯700mL，一次喝得到經典泰式奶茶及泰式奶綠，手沖茶香配上泰國進口煉乳、奶水，原汁原味不甜膩，泰奶控點這一杯就夠！
喜道 Start Tea
地址：台中市西區中美街337號
營業時間：10:00-20:00（週六公休）
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