手搖芒果控快追！ Mr.Wish經典「楊枝甘露」、發發「好芒優格」 還有這一家愛文芒果尬咖啡

喜歡夏日芒果系的手搖控們快追！ Mr.Wish帶回來3款好喝芒果系，首推加椰奶西米露的「楊枝甘露」，發發把楊枝甘露再加入優格，另還有消暑回甘的芒芒高山青，大苑子除了每年夏季必關注的加量級Double系芒果冰沙，還有搭配阿拉比卡冷萃咖啡的芒果尬咖啡，最後還有功夫茶的牛奶優格冰沙加芒果超級香濃好滋味！

Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish夏季限定「芒果系列」回歸，包括把香港經典甜品變身成手搖飲的「楊枝甘露」，選用清涼愛文芒果冰沙搭配椰奶、柚肉等料，再放進西米露，果肉多料一口吸飽飽，還有選用牛奶打成冰沙後加入芒果果肉的「芒果厚奶」及超消暑「愛文芒果冰沙」，即日起在門市能喝到。

5/18起至Mr.Wish全省門市凡消費即可以239元加購一款樂一通限量大頭帆布包，共2款分別為「兔巴哥&大嘴怪款」以及「崔弟&傻大貓款」一轉面就變臉，不只超可愛，還可以裝下2杯700ml尺寸飲品很實在。

發發The Far Far Farm

發發The Far Far Farm 5月新品(由左至右)：芒芒高山青、楊枝甘露優格、發發好芒優格。圖／發發提供

優格手搖飲「發發」，以當季屏東枋山的愛文芒果為主角，推出夏日限定每年必備的「發發好芒優格」香甜回歸、椰香湧現咀嚼滿足「楊枝甘露優格」，及消暑好茶「芒芒高山青」一口就回甘。

大苑子

圖／大苑子提供

喜愛熱帶水果風情的民眾，不可錯過大苑子高人氣飲品濃郁香甜的「愛文芒果冰沙」，到清爽順口的「愛文翡翠」，還有以屏東枋山愛文芒果MIX滑順Q彈的台產新鮮銀耳的「愛文蜜朵朵」，另有「愛文鮮果咖啡」，選用屏東枋山枋寮鮮採愛文芒果搭配阿拉比卡冷萃咖啡，喝得到咖啡香氣尬清爽芒果香，接下來還有加量級DoubleDouble系列，即將上市敬請期待。

功夫茶

]「芒果莎莎優格」中杯原價110元，特價90元。圖／功夫茶提供

功夫茶本次推出的莎莎優格，使用無添加砂糖、色素與香料的牛奶優格作為冰沙基底。「芒果莎莎優格」則是添加芒果，帶來酸爽的豐富滋味。另一款「榴槤莎莎優格」則是加入味馥郁的「金枕頭榴槤」，酸甜中帶著獨特異國風情。

延伸閱讀：

．夏日必喝星冰樂回來了！星巴克「芝麻杏仁豆腐星冰樂」領2咖啡飲品強勢登場，再推「星冰樂雙杯組」現省80元

．紅龜粿掉進奶茶裡了！角鋪茶飲「紅龜粿奶茶」強勢登場，搭配「福源花生粉」正宗古早味神還原