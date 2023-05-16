夏日必喝星冰樂回來了！星巴克「芝麻杏仁豆腐星冰樂」領2咖啡飲品強勢登場，再推「星冰樂雙杯組」現省80元

超人氣星冰樂回來了！為迎接炎炎夏日，星巴克每每推出都造成轟動的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」將於5/17在全台門市重磅回歸，結合香濃芝麻與軟綿杏仁豆腐，打造復古時尚新滋味，超高人氣讓它成為連續四年夏季回歸的在地開發飲品。本次更攜手LINE Pay推出雙杯組240元優惠，邀請親朋好友共享夏日清涼。

星巴克超人氣「芝麻杏仁豆腐星冰樂」自5/17起重磅回歸。圖／星巴克提供

星巴克「芝麻杏仁豆腐星冰樂」將自5/17起強勢回歸，並與LINE Pay聯手打造「LINE Pay星巴克星意禮」平台，推出「芝麻杏仁豆腐星冰樂雙杯組(大杯/冰)」240元優惠方案(原價320元)，自購買日起至6/6皆可兌換，也能現場現金加價升級特大杯及客製化。

此外，同檔期也推出「氮氣冷萃咖啡歐蕾」，帶有巧克力及柑橘風味的冷翠咖啡，搭配綿密泡沫，入口有如奶油般滑順，還有「椰奶那堤」喝得到清爽椰香與咖啡醇厚口感，咖啡控們可千萬別錯過！

圖／星巴克提供

氮氣冷萃咖啡歐蕾。圖／星巴克提供

椰奶那堤。圖／星巴克提供

而在周邊商品部分，星巴克本檔期呼應夏季推出一系列玻璃工藝製品，像是「工坊藝術玻璃點心杯」、「工坊藝術蛋糕盤蓋組」，用來盛裝咖啡或午茶點心更為雅緻，為簡單的悠閒時間增添儀式感。線上門市則推出包括「野餐提籃」、「折疊托盤」、「原木托盤」等三款新品，自然質感與簡約設計，無論是居家擺設，或是外出露營野餐，都能帶來滿滿空間氛圍。

圖／星巴克提供

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星巴克 X LINE Pay｜星意禮方案

芝麻杏仁豆腐星冰樂雙杯組優惠價240元

銷售期間：2023/5/17～5/31

兌換期間：2023/5/17～6/6

優惠內容：芝麻杏仁豆腐星冰樂雙杯組(大杯/冰)券可兌換大杯「芝麻杏仁豆腐星冰樂」兩杯(原價320元)，須現場一次領取。

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氮氣冷萃咖啡歐蕾大杯優惠價140元

銷售期間：2023/5/17～5/30

兌換期間：購買日起的30日內

優惠內容：本券可兌換大杯「氮氣冷萃咖啡歐蕾」乙杯，須現場一次領取。兌換期間為購買日後算30日止。

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