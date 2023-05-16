快訊

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今夏最強端午禮盒！星巴克「珍珠奶茶星冰粽」領軍4款夯品搶攻粽夏市場，預購9折再送「飲料買1送1優惠券」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

過完母親節，接下來6月將迎來端午佳節，星巴克推出端午檔期沁涼「星冰粽」及「星蕨餅」禮盒，並於5/17起在全門市及線上門市開放預購，「夏日風情禮盒」、「夏日沁涼禮盒」兩款經典裡和使用環保包袋包裝，就連口味也都超特殊，台灣在地代表飲品、異國風味等口味統統有，端午節別只吃糯米粽，來點甜甜涼一夏！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

2023星巴克端午檔期推出滿滿台味「珍珠奶茶星冰粽」、異國風味「西西里風咖啡星冰粽」，以及港味滿點「楊枝甘露星蕨餅」與去年超熱賣「芋泥花生脆糖星蕨餅」，禮盒內附有保冷巾可自行手作包裹，搭配夏日清涼設計，帶來粽夏美好時光。

今年首度帶來融入在地特色的「珍珠奶茶星冰粽」，外層是黑糖口味的QQ表皮代表珍珠，內餡則以一層紅茶餡包裹牛奶餡，一口咬下如同在喝冰涼的奶茶和咀嚼著珍珠般既有口感又帶來新意。圖／星巴克提供
今年首度帶來融入在地特色的「珍珠奶茶星冰粽」，外層是黑糖口味的QQ表皮代表珍珠，內餡則以一層紅茶餡包裹牛奶餡，一口咬下如同在喝冰涼的奶茶和咀嚼著珍珠般既有口感又帶來新意。圖／星巴克提供

「西西里風咖啡星冰粽」內層是起司檸檬餡，包裹中心的咖啡奶餡，外層則是揉入了檸檬絲，有著清爽檸檬風味的表皮，是專屬夏季的酸甜清爽。圖／星巴克提供
「西西里風咖啡星冰粽」內層是起司檸檬餡，包裹中心的咖啡奶餡，外層則是揉入了檸檬絲，有著清爽檸檬風味的表皮，是專屬夏季的酸甜清爽。圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

零售開賣無負擔！星巴克也貼心提供2款星蕨餅單顆販售，自5/17起於星巴克全門市同步上市，也可以2顆星蕨餅搭配中杯那堤組合成「雙星蕨餅套餐」，嘗鮮不怕吃不完。而端午檔期的常溫蛋糕部分，星巴克則推出「長條葡萄乾米千層蛋糕」，經過10次重複烘烤，蛋糕更加濃郁飄香，搭配蘭姆酒醃漬葡萄乾，一入口就讓人停不下來。

「楊枝甘露星蕨餅」透明的葡萄柚風味外皮混入糖漬檸檬皮，帶點清香柑橘味，包裹著濃郁的芒果慕斯與酸甜芒果丁，夏季氛圍十足；「芋泥花生脆糖星蕨餅」以淡紫色芋頭蕨餅皮包裹芋泥混合花生醬與糖粒的內餡，帶點口感的古早味引人入勝。圖／星巴克提供
「楊枝甘露星蕨餅」透明的葡萄柚風味外皮混入糖漬檸檬皮，帶點清香柑橘味，包裹著濃郁的芒果慕斯與酸甜芒果丁，夏季氛圍十足；「芋泥花生脆糖星蕨餅」以淡紫色芋頭蕨餅皮包裹芋泥混合花生醬與糖粒的內餡，帶點口感的古早味引人入勝。圖／星巴克提供

端午檔期的常溫蛋糕款「長條葡萄乾米千層蛋糕」。圖／星巴克提供
端午檔期的常溫蛋糕款「長條葡萄乾米千層蛋糕」。圖／星巴克提供

此外，愛喝星巴克的朋友也可選擇紙本「星巴克飲料券」或大宗購買的「商品電子兌換憑證」作為端午贈禮，另結合Line平台提供「LINE禮物」或「LINEPAY星意禮」等，一指傳心意好方便。

星巴克飲料券也是送禮好選擇。圖／星巴克提供
星巴克飲料券也是送禮好選擇。圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克｜端午節活動

預購期：5/17～6/16

活動一：享有9折優惠

活動二：好友共享咖啡時光

(1) 預購期間，凡購買端午節冷藏禮盒(夏日風情禮盒、夏日沁涼禮盒)、長條葡萄乾米千層蛋糕，結帳可獲得飲料好友分享優惠券一張，採累計方式，購買兩盒兩張等以此類推。

(2) 預購期間，凡購買任兩盒星巴克咖啡捲心酥禮盒、花生可可杏仁捲，結帳可獲得好友分享優惠一張，採倍數累計方式，購買四盒兩張等以此類推。

備註：飲料好友分享優惠券使用期限自2023/5/17起至2023/6/29

延伸閱讀：

端午新食感「粿粽」限定開賣！軟糯粿皮搭配4種創新口味，最潮傳統米食禮盒必收

超商端午預購開跑！燒肉、韓式拌飯、壽司料統統變身創意粽

星巴克 禮盒 蛋糕 葡萄 LINE 珍奶 咖啡 端午節 買一送一

相關新聞

今夏最強端午禮盒！星巴克「珍珠奶茶星冰粽」領軍4款夯品搶攻粽夏市場，預購9折再送「飲料買1送1優惠券」

過完母親節，接下來6月將迎來端午佳節，星巴克推出端午檔期沁涼「星冰粽」及「星蕨餅」禮盒，並於5/17起在全門市及線上門市開放預購，「夏日風情禮盒」、「夏日沁涼禮盒」兩款經典裡和使用環保包袋包裝，就連口

紅龜粿掉進奶茶裡了！角鋪茶飲「紅龜粿奶茶」強勢登場，搭配「福源花生粉」正宗古早味神還原

不只草仔粿！傳統米食「紅龜粿」也化身配料參戰，台灣首家芝士奶蓋鮮果飲料專賣店「角鋪茶飲」推出粉絲敲碗許久的「紅龜粿奶茶」，並自5/8起強勢開賣，除了限定門市販售外，還有優惠嘗鮮價，一個銅板就能喝到超上

這吃的是回憶啊！7-ELEVEN「超復古泡泡糖」掀回憶殺，眾人齊憶小時候

超商挖寶挖到童年回憶！不少人喜歡到便利商店挖寶嘗鮮搶優惠，近日就有網友在7-ELEVEN發現一款「超復古」糖果，熟悉的包裝引來許多網友共鳴。原PO分享表示「小時候的回憶～竟然又出現了」，價格雖然沒有以

潮人打卡新地標！CAFE!N跨界HOKA打造「展示 X 餐飲」新空間 4款限定飲品甜點同步開賣

跨界合作＋1！質感咖啡廳「CAFE!N」與戶外跑鞋專業品牌「HOKA」攜手合作推出CAFE!N民權店主題展策與新品咖啡及甜點，融合都市生活與戶外探險概念。其中，最受到注目的，無非是4款全新飲品與甜點，

這個要收集！壽司郎「醬油碟免費送」限量2款可挑，加碼推首登台甜點「鮮奶油抹茶巧克力蛋糕」

超夯迴轉壽司「壽司郎」自5/12起推出滿額贈「可愛小碟」好康活動，只要消費滿額即送壽司郎超可愛小碟，共有2款等著粉絲們來收集，送完為止，火速訂位先！此外，壽司郎以「被壽司耽誤的甜點店」著稱，新款甜點再

有夠傻眼！知名蛋糕翻車「浪漫粉變鮭魚橘」　店員態度惹眾搖頭：一次店

過節心情都沒了！12日，有名網友在爆料公社臉書社團PO文，表示自己為慶祝母親節，特別訂購知名法式甜點店的蛋糕，結果到手後發現色差嚴重，質疑自己買到「糕王」，隨後向店家反映卻被店員高傲的態度惹惱，讓他無

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦