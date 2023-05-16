今夏最強端午禮盒！星巴克「珍珠奶茶星冰粽」領軍4款夯品搶攻粽夏市場，預購9折再送「飲料買1送1優惠券」

過完母親節，接下來6月將迎來端午佳節，星巴克推出端午檔期沁涼「星冰粽」及「星蕨餅」禮盒，並於5/17起在全門市及線上門市開放預購，「夏日風情禮盒」、「夏日沁涼禮盒」兩款經典裡和使用環保包袋包裝，就連口味也都超特殊，台灣在地代表飲品、異國風味等口味統統有，端午節別只吃糯米粽，來點甜甜涼一夏！

圖／星巴克提供

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2023星巴克端午檔期推出滿滿台味「珍珠奶茶星冰粽」、異國風味「西西里風咖啡星冰粽」，以及港味滿點「楊枝甘露星蕨餅」與去年超熱賣「芋泥花生脆糖星蕨餅」，禮盒內附有保冷巾可自行手作包裹，搭配夏日清涼設計，帶來粽夏美好時光。

今年首度帶來融入在地特色的「珍珠奶茶星冰粽」，外層是黑糖口味的QQ表皮代表珍珠，內餡則以一層紅茶餡包裹牛奶餡，一口咬下如同在喝冰涼的奶茶和咀嚼著珍珠般既有口感又帶來新意。圖／星巴克提供

「西西里風咖啡星冰粽」內層是起司檸檬餡，包裹中心的咖啡奶餡，外層則是揉入了檸檬絲，有著清爽檸檬風味的表皮，是專屬夏季的酸甜清爽。圖／星巴克提供

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零售開賣無負擔！星巴克也貼心提供2款星蕨餅單顆販售，自5/17起於星巴克全門市同步上市，也可以2顆星蕨餅搭配中杯那堤組合成「雙星蕨餅套餐」，嘗鮮不怕吃不完。而端午檔期的常溫蛋糕部分，星巴克則推出「長條葡萄乾米千層蛋糕」，經過10次重複烘烤，蛋糕更加濃郁飄香，搭配蘭姆酒醃漬葡萄乾，一入口就讓人停不下來。

「楊枝甘露星蕨餅」透明的葡萄柚風味外皮混入糖漬檸檬皮，帶點清香柑橘味，包裹著濃郁的芒果慕斯與酸甜芒果丁，夏季氛圍十足；「芋泥花生脆糖星蕨餅」以淡紫色芋頭蕨餅皮包裹芋泥混合花生醬與糖粒的內餡，帶點口感的古早味引人入勝。圖／星巴克提供

端午檔期的常溫蛋糕款「長條葡萄乾米千層蛋糕」。圖／星巴克提供

此外，愛喝星巴克的朋友也可選擇紙本「星巴克飲料券」或大宗購買的「商品電子兌換憑證」作為端午贈禮，另結合Line平台提供「LINE禮物」或「LINEPAY星意禮」等，一指傳心意好方便。

星巴克飲料券也是送禮好選擇。圖／星巴克提供

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星巴克｜端午節活動

預購期：5/17～6/16

活動一：享有9折優惠

活動二：好友共享咖啡時光

(1) 預購期間，凡購買端午節冷藏禮盒(夏日風情禮盒、夏日沁涼禮盒)、長條葡萄乾米千層蛋糕，結帳可獲得飲料好友分享優惠券一張，採累計方式，購買兩盒兩張等以此類推。

(2) 預購期間，凡購買任兩盒星巴克咖啡捲心酥禮盒、花生可可杏仁捲，結帳可獲得好友分享優惠一張，採倍數累計方式，購買四盒兩張等以此類推。

備註：飲料好友分享優惠券使用期限自2023/5/17起至2023/6/29

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