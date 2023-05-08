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爆紅甜點「迷你掌中粿」快閃台北京站！茶粿冰淇淋第2杯半價，質感「福粿禮盒」送媽咪

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／小食粑粉絲頁
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北車吃得到「掌中粿」！掀起一股打卡搶吃熱潮的宜蘭甜點店「小食粑」在京站時尚廣場1F設快閃店，即日起至6/30，就能在四通八達的京站廣場買得到，同步推出京站限定「禮盒三盒88折」優惠，還有現買現吃的消暑冰品，下午茶就開吃！

圖／京站時尚廣場臉書
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圖／京站時尚廣場臉書
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主打迷你紅龜粿的「小食粑」於5/2起至6/30進駐京站時尚廣場1F(台北轉運站)，店家帶著超人氣「掌中粿」及消暑聖品與粉絲們相見。現場販售芝麻麵茶冰淇淋及甜心布朗尼小茶粿組合而成的「食在好冰」及「福粿禮盒組」，有掌中粿六入組、小福粿串五入組可以選擇，更加碼推京站限定「禮盒三盒88折」，當作母親節送禮也剛剛好。

圖／小食粑粉絲頁
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圖／小食粑粉絲頁
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圖／京站時尚廣場臉書
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不僅如此，參與快閃活動，完成追蹤小食粑Instagram，並發布限時動態標記小食粑＋打卡地標京站時尚廣場等2步驟，即享「食在好冰第二杯半價」優惠，消費滿3,000元另贈「可愛迷你小蒸籠」，有興趣的朋友可別忘了參加活動拿好康啦！

小食粑 京站快閃店資訊

快閃期間：即日起至6/30

地址：京站時尚廣場1F 經典大道(台北轉運站)

營業時間：9:30-21:30(週五六營業至22:00)

圖／小食粑粉絲頁
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