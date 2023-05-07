我要喝！「龜記 X 蜜蜂工坊」重磅新品「三韻奶茶」領軍4款蜂蜜飲品，還有買2送1等一連串好康活動

知名手搖品牌「龜記」自五月起攜手蜂蜜領導品牌「蜜蜂工坊」推出強打飲品「三韻奶茶」，屬於繼茶王奶茶後的另一支主打奶茶品項，特色「三韻」更是手搖控嘗鮮必喝。龜記也於即日起至6月初推出三波優惠活動，順口飲料喝起來！

圖／龜記提供

三韻奶茶。圖／龜記提供

「龜記 X 蜜蜂工坊」新推重磅飲品「三韻奶茶」，並自5/6起全台門市販售，「三韻奶茶」主打茶香、花香、熟果香等三韻，濃郁茶香搭配厚實奶香，融合蜜蜂工坊「真蜂蜜」，奶茶質感大大提升，讓人一口就愛上。此外，另有蜂蜜綠茶、蜂蜜四季春、蜂蜜雷夢及蘆薈雷夢蜜等新滋味，一次滿足所有手搖控的喜好。

蜂蜜四季春。圖／龜記提供

雷夢蘆薈蜜。圖／龜記提供

不僅如此，龜記更自新飲品開售日起推出一系列優惠活動，即日起至5/15，凡購買蜂蜜類飲品任2杯即送小龜杯乙杯(冬瓜ㄋㄟㄋㄟ或哈妮雷夢2選1)、5/17至5/22，只要買任一杯蜂蜜類飲品就送蜂蜜隨行包乙包，而5/24至6/2則另有好康活動，相關詳情可洽龜記全台門市。

圖／龜記提供

迷你小龜杯。圖／龜記提供

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