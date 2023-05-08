麥當勞大薯買1送1！兩大外送平台皆適用，另憑「一畫面」享得來速10元加購蛋捲冰淇淋、薯餅

疫情加速數位變革也改變了餐飲模式，尤其「一人餐飲」逐漸盛行，讓單身或或喜歡一人用餐者也能開心吃飯，現在燒肉連鎖品牌「燒肉眾」旗下的「栄次郎個人燒肉」進駐板橋文化路推「一人燒肉」，最低價格250元起一人獨享，不僅如此，母親節推出了「肉肉免費送」優惠，讓燒肉愛好者能與媽媽一同共享美食。

2023-05-08 13:02