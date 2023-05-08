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麥當勞大薯買1送1！兩大外送平台皆適用，另憑「一畫面」享得來速10元加購蛋捲冰淇淋、薯餅

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／麥當勞提供、路透社
圖／麥當勞提供、路透社

麥當勞優惠來一波！即日起，凡使用foodpanda或uber eats統統享「大薯買一送一」的好康，喜歡吃薯條的朋友可別錯過！不僅如此，麥當勞更推出超大方「得來速貴賓卡」專屬優惠，只要出示畫面，超人氣商品3選1加購價只要10元，一個銅板加菜開吃啦！

示意圖／路透社
示意圖／路透社

⬤ foodpanda/uber eats外送「大薯買一送一」

即日起至5/16，只要使用foodpanda外送平台點購麥當勞大薯享買一送一，另有帕瑪森新品套餐優惠價、地瓜條第二件5折等優惠。此外，即日起至5/15，凡使用uber eats外送平台點購麥當勞大薯，免輸入優惠碼亦享買一送一。

圖／摘自uber eats APP
圖／摘自uber eats APP

圖／摘自foodpanda APP
圖／摘自foodpanda APP

麥當勞限時推出全新「帕瑪森主廚鷄腿堡」與「帕瑪森安格斯牛肉堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出全新「帕瑪森主廚鷄腿堡」與「帕瑪森安格斯牛肉堡」。圖／麥當勞提供

⬤ 得來速貴賓卡專屬優惠：蛋捲冰淇淋、小薯、薯餅只要10元

即日起至12/31，只要出示「得來速貴賓卡」畫面，即可以10元加購蛋捲冰淇淋、小薯、薯餅等人氣單品3選1，每車每次消費限用一次。

即日起至12/31，凡出示「得來速貴賓卡」即可以10元加購人氣品項3選1。圖／麥當勞官網
即日起至12/31，凡出示「得來速貴賓卡」即可以10元加購人氣品項3選1。圖／麥當勞官網

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