馬來西亞新年必買「伴手禮」5選！美祿、白咖啡與蜂巢餅統統都有

農曆新年將至，除了不少人一定會返鄉過年外，不少台灣人或在台華僑也有計劃出國過年，馬來西亞也是不少人想去玩的國家Top10。UDN小編特地整理馬來西亞必買的5大伴手禮，不論新年送禮或自用都非常適合，一起來看看吧。

美祿

問問周遭馬來西亞的朋友們「馬來西亞的國民飲料是什麼？」，比擬台灣的珍珠奶茶，美祿就是馬來西亞的國民飲料，從知名餐飲品牌、量販店再到小吃攤與手搖飲等都可以看到美祿的蹤影。據說馬來西亞的美祿喝起來更加濃郁，相較台灣通路價格CP值也夠高。現在有隨身包、經濟包與罐裝統統都有，去馬來西亞旅遊絕對可以買來喝看看，也可以買回來跟台灣版美祿比較看看口感。

圖／雀巢美祿官網

圖／雀巢美祿官網

Oldtown白咖啡

白咖啡是馬來西亞特有的咖啡種類，溫和滑順的口感與香味收到不少人的歡迎。而白咖啡一定首推Oldtown這個牌子，想到白咖啡多數馬來西亞人也會第一個想到Oldtown品牌，專產白咖啡外，在不少餐廳也會看到它的蹤影。而口味選擇有榛果、經典、特濃、天然蔗糖與減糖等。

圖／截自momo購物網

肉骨茶

對於肉骨茶的發源地，一直有兩派說法， 一般認知第一個會想到來自於新加玻，但更多馬來西亞人認為肉骨茶源自於馬來西亞巴生港。但無論如何肉骨茶獨特的燉煮香氣與口感，是非常受歡迎的伴手禮之一。若要買肉骨茶回台灣，首推許氏A1肉骨茶，經營自1986年至今已超過35年，也是號稱大馬肉骨茶的第一品牌，在全球20國都買得到。而若想吃現做的肉骨茶，許氏A1也於2022年登台開設「霸骨爹肉骨茶餐室」，歡迎親自前往品嚐。

圖／截自momo購物網

圖／截自momo購物網

蜂巢餅/蜂窩餅

提到蜂巢餅，是馬來西亞傳統的糕點美食之一，尤其農曆新年常常可以看到，因此也被稱為新年餅，在傳統市場都可以買得到。製作方法採用麵粉、粘米餅、雞蛋、椰漿與砂糖等原料，再將拌好的麵糊放置蜂巢模具上，油炸後的口感吃起來脆脆的，非常刷嘴。

圖／截自維基百科

檳城白咖喱麵

提到馬來西亞的泡麵，絕對要推薦「MyKuali檳城白咖哩麵」，濃郁的咖哩奶香與獨特香辣醬，若再自行增添蔬菜、肉片等，整碗超豐盛。這款泡麵過去自全球泡麵評比也是常勝軍之一，雖然現在在台灣的超市或量販店已可以買到，不過在馬來西亞當地購買更便宜喔。

圖／截自PChome24小時購物

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