快筆記！全台「6處賞櫻景點」 櫻花品種、花期一次打包，每週都能出遊踩點拍櫻花

農曆年已經進入倒數，春節期間安排好要到哪裡走春了嗎？全台各地櫻花綻放的消息接連傳來，從北部的陽明山到中部的九族文化村和南部的烏山頭水庫，都有不同品種的櫻花接連開放、為大家帶來春天的信息，推薦大家北中南共六處賞櫻景點，快筆記帶家人或閨密好友感受春天特有的粉嫩身影～

圖／陽明山花季臉書

圖／陽明山花季臉書

陽明山花季

搭公車就可以到的陽明公園，週邊圍繞著錯落種植的櫻花，美景俯拾即是；每年開花大爆發的吉野櫻在遊客服務中心、中山樓前人行道、湖山綠地人行道三個地方，為較多人熟知的賞櫻區域，位於都市邊陲、交通方便抵達，適合有空閒的假日午後，上山衝一波看花。

湖山綠地：陽明山260公車總站附近

陽明公園：台北市北投區湖山路二段26號

花期：2月中旬到3月中旬

圖／三峽大熊櫻花林臉書

圖／三峽大熊櫻花林臉書

三峽大熊櫻花林

位在台北近郊的「三峽大熊櫻花林」公布櫻花季會到今年3月20日，園區內約種了2500棵不同品種櫻花，有三色寒櫻、台灣八重櫻、福爾摩沙櫻、染井吉野櫻、千島櫻、富士吉野櫻、香水櫻等等，深淺不一的各種櫻花構成一片粉嫩美景；入夜後園方會點燈讓大家欣賞夜櫻；不過最近的公車站離園區還需要步行約5公里，需要開車或騎車前往。

櫻花季：到3/20(約略日期)

開放時間：早上7：00～晚上7：00

入園費：平日每人120元、假日150元；120公分(含)以下免費

地址：新北市三峽區竹崙路228號之1

電話：02-2668-1386

圖／觀霧山莊臉書

圖／觀霧山莊臉書

觀霧山莊

有別於粉紅、桃紅色的櫻花，觀霧山莊前有株白色的霧社櫻，每年盛開時都會吸引大批遊客到訪，是觀霧國家森林遊樂區裡的人氣打卡點，霧社櫻是全台灣最小，也是珍貴的特有原生種，目前高齡80幾歲的她，號稱是全台最大株的霧社櫻，因此被尊稱為「霧社櫻王」，每年三月開花時，一樹雪白的身影讓樹下擠滿了許多慕名而來一窺芳容的遊客；另外還有大島櫻會接力在霧社櫻之後綻放，拉長了賞櫻的時間，可以上山感受春天的尾聲。

地址：苗栗縣泰安鄉觀霧8號

電話：037-268818

圖／九族文化村臉書

圖／九族文化村臉書

九族文化村

在南投的九族文化村裡到處有櫻花的蹤跡，園區裡的櫻花林為最大片的八重櫻純林，而櫻花大道則是種植粉紅富士櫻，兩種櫻花會在「西班牙海岸區」交會，記得列入必去點！除了欣賞櫻花外，佔地廣大的園區很適合出遊野餐、讓小朋友跑跑放電，更有纜車及遊樂設施、原住民樂舞表演等等體驗，一票擁有許多玩樂享受，CP值超高！2023年的櫻花祭早鳥門票已開始販售，有預定要帶家人去走走的要快點訂票唷～

地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號

九族櫻花祭、夜櫻開放時間：2/6～3/5

八重櫻花期：2月上、中旬；吉野櫻花期：2月中旬；富士櫻花期：2月下旬

圖／阿里山國家森林遊樂區臉書

圖／阿里山國家森林遊樂區臉書

阿里山國家森林遊樂區

粉色櫻花與小火車交織出如明信片般的畫面，想必是許多人對阿里山花季的印象！而沿著阿里山小火車鐵路，就能一次欣賞到不同品種的櫻花，像是阿里山工作站前的阿龜櫻、沼平公園內的河津櫻及緋寒櫻，還有阿里山花季的主角、到3月才會綻放的吉野櫻等等；而許多遊客會摸黑上山等著雲海及日出，也有機會可以欣賞到夜櫻景色，讓原本滿滿的觀光人潮，到了阿里山花季時又翻倍，上山賞花可要有點耐心慢慢等唷～

花期：12月到隔年3月

地址：阿里山鄉中正村東阿里山59號

電話：05 2787006

圖／烏山頭水庫風景區臉書

圖／烏山頭水庫風景區臉書

烏山頭水庫風景區

南部也有賞櫻的景點！台南官田烏山頭水庫裡、約120公尺長的「香榭大道」，栽種了21棵南洋櫻，有幾棵據說還是由八田與一親手種下，已經90幾歲了，南洋櫻盛開時落花隨風飄落，會舖滿整條步道，像粉紅花毯超夢幻！一直是拍照打卡的熱門景點，花期約可持續到4月初；另外在露營區、親水公園、八田與一紀念園區旁也有南洋櫻的身影，舊送水口還有被稱為「泰國櫻」的花旗木，不妨也找找她、多認識一種櫻花！

地址：台南市官田區烏山頭里嘉南68-2號

電話：06-6982103、698-6388

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