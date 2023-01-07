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日本飯店「1晚1200元」 超狂早餐照曝光！ 網全驚呆：CP值突破天際
疫情趨緩國境解封後，國人開始安排旅遊，日本成為出國首選地點，一名網友在PTT八卦板發文，表示他近日到北海道遊玩，沒想到北海道飯店一個晚上只要1200元，早餐更是「海鮮丼吃到飽」，更大方貼出照片分享，讓不少網友看了超羨慕，直呼：「超羨慕」、「CP值突破天際」。
近日有網友在PTT的八卦板（Gossiping）發文說道「一晚1200含早餐，鮭魚、干貝、鮪魚、甜蝦、花枝、鮭魚卵，一大早吃這個吃的下嗎？怎日本飯店早餐就鮭魚卵吃到飽？」。為證實自己所言不假，原PO也曬出訂房明細，照片上清楚看見「1間客房x3晚 TWD3,870.87」使用一張95折的優惠券折抵後，總金額是3,711元，退房後飯店又退回現金回饋的287元，因此估算下來，住一晚日本飯店大約新台幣1200元。
文章曝光後，一票網友紛紛留言，「哭啊！也太爽了吧」、「第一次去北海道吃早餐也是吃超飽，結果午餐吃不下XD」、「就算4000還是X打台灣飯店吧」、「別在台灣玩了，快衝日本」。
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