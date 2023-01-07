快訊

30多歲男打滿3劑 喉嚨痛流鼻水確診1周後家中死亡

本土+2萬4132例 290例境外、61死 較上周減幅6%

終於！歷經4天、15輪 美眾院挑燈選出麥卡錫擔任議長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本飯店「1晚1200元」 超狂早餐照曝光！ 網全驚呆：CP值突破天際

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自批踢踢實業坊Gossiping
圖／翻攝自批踢踢實業坊Gossiping

疫情趨緩國境解封後，國人開始安排旅遊，日本成為出國首選地點，一名網友在PTT八卦板發文，表示他近日到北海道遊玩，沒想到北海道飯店一個晚上只要1200元，早餐更是「海鮮丼吃到飽」，更大方貼出照片分享，讓不少網友看了超羨慕，直呼：「超羨慕」、「CP值突破天際」。

圖／翻攝自批踢踢實業坊Gossiping
圖／翻攝自批踢踢實業坊Gossiping

近日有網友在PTT的八卦板（Gossiping）發文說道「一晚1200含早餐，鮭魚、干貝、鮪魚、甜蝦、花枝、鮭魚卵，一大早吃這個吃的下嗎？怎日本飯店早餐就鮭魚卵吃到飽？」。為證實自己所言不假，原PO也曬出訂房明細，照片上清楚看見「1間客房x3晚　TWD3,870.87」使用一張95折的優惠券折抵後，總金額是3,711元，退房後飯店又退回現金回饋的287元，因此估算下來，住一晚日本飯店大約新台幣1200元。

圖／翻攝自批踢踢實業坊Gossiping
圖／翻攝自批踢踢實業坊Gossiping

文章曝光後，一票網友紛紛留言，「哭啊！也太爽了吧」、「第一次去北海道吃早餐也是吃超飽，結果午餐吃不下XD」、「就算4000還是X打台灣飯店吧」、「別在台灣玩了，快衝日本」。

延伸閱讀：

台灣遊客樂了！ 帛琉觀光局宣布4日起贈送「每人100元美金」 網友驚呼：系金耶

又撐不住啦！日本麥當勞宣布調漲售價 10個月內第三次漲價

觀光 早餐 麥當勞 CP值 帛琉

相關新聞

日本飯店「1晚1200元」 超狂早餐照曝光！ 網全驚呆：CP值突破天際

疫情趨緩國境解封後，國人開始安排旅遊，日本成為出國首選地點，一名網友在PTT八卦板發文，表示他近日到北海道遊玩，沒想到北海道飯店一個晚上只要1200元，早餐更是「海鮮丼吃到飽」，更大方貼出照片分享，讓

BIEN-ETRE、鎧塚俊彥、Patisserie SATSUKI、還有....東京甜點名店7選報你知(下)

延續上集，我們繼續來看東京還有哪些不能錯過的蛋糕名店吧~

又撐不住啦！日本麥當勞宣布調漲售價 10個月內第三次漲價

日本麥當勞的營運商6日宣布將調漲售價，為不到一年內第三次漲價，再度凸顯出日本消費者面臨持續惡化的通膨壓力。

福岡九州深度自駕遊！大分、宇佐、中津、豊後走透透

跟著 YUMEKO 於 2022-11-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 宇佐神宮、葱屋本舗 神宮店、是恒商店。 這次我們九州自駕遊 更深入九州景點 來到大分的宇佐. 豊後. 中津 更深入九州這塊地 體驗了宇佐糖的製作、安心院葡萄酒工坊的參觀、富貴寺坐禪體驗 如果想要更深入日本的話 一定不要錯過這些體驗

秋葉原購物指南之AKIBA TOLIM 美食服飾雜貨車站旁一次搞定

以宅宅天堂聞名全世界的秋葉原，是購買家電、電腦設備、動漫電玩等二次元文化產品及宅宅所愛之事與物的好地方。但若你以為秋葉原只能買到這些，那可就大錯特錯了！作為商業繁華區，秋葉原當然也備有一般大眾取向的購

大阪住宿推薦！大隱於市的「難波東方飯店」 心齋橋道頓掘旁的靜謐時光

深受觀光客喜愛的大阪難波一帶，是大阪觀光的經典之所。林立的商家，滿眼繽紛誇張的招牌看板，彷彿詮釋出這座城市本身的熱情。大阪旅行，或許你也正考慮選擇就近下榻在這一帶，卻又有點擔心周遭的喧鬧讓人難以好好休

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。