英國女王住過的百年飯店！「萊佛士酒店」4大必去亮點1次看

英國女王伊莉莎白二世住過的飯店！這回要來介紹百年飯店「萊佛士酒店」，除了有歐式城堡佐登妮絲城堡的原型打造外，還有4大必去亮點，快跟UDN小編一起來瞧瞧吧！

圖／萊佛士酒店提供

擁有超過百年歷史的歐式酒店

「萊佛士酒店」位於新加坡，最早於1887年開幕，至今現在已成立超過百年的歷史。而且歷經將近三年的重新修繕，採用的室內設計是由全球知名亞歷山卓尚帕利的傑作，保留百年經典外還能有全新古典時尚面貌，怎麼拍都彷彿置身歐洲復古時代中，體驗全新的歐式享受。

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米其林星級名廚餐廳有7顆

旗下的餐廳總共有7顆米其林等認證，像是La Dame de Pic與Tiffany Room等。舉例來說，La Dame de pic 由世界頂級女主廚安妮蘇菲碧克主理，把經典法國菜與東南亞美食文化做一個完美融合，幻化出一道道東西文化可以吃的藝術品。或Tiffin Room主打各式異國料理，像是印度料理、南洋料理與中式料理等。至於酒吧一定要前往Grand Lobby嚐鮮看看，除了有經典英式下午茶，還有一系列香檳可以選擇，真的超級享受。

圖／萊佛士酒店提供

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奢華歐式入住體驗還有9種多元房型

萊佛士酒店一共有有９種房型，主打古典奢華的入住體驗，從裝潢上就可以看到許多細節，像是在玻璃窗、長廊與木地板，強調歷史中殖民統治的建築文化；而在浴室上面則融入維多利亞時代的英國藝術設計。超多大咖中的大咖都曾入主過，包含英國女王伊莉莎白二世、黑白喜劇經典巨星卓別林與影星伊利莎白泰勒等，直接「名人」驗證！

圖／萊佛士酒店提供

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精品購物與設施一次滿足

至於在消費上，直接設有「精品購物街」，全球知名品牌的精品幾乎都看得到、應有盡有，要來場貴婦「shopping day」都沒有問題。另外館內還有設有SPA水療中心、蒸汽浴室與溫水游泳池等，讓整趟旅程都能舒適、休閒與豪華兼具。快揪團家人有機會前往新加坡時住住看吧！

圖／萊佛士酒店提供

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