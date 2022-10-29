2022 ITF線上旅展／1張券6館通用！長榮酒店主打聯合住宿超殺1.7折起，餐飲美食7.3折開吃

線上旅展好康享不完！長榮酒店線上旅展於10/20開跑至11/20，聯合餐券最低7.3折，更有聯合住宿券1.7折的超殺優惠，一張住宿券6館通用，可依個人行程安排入住地點，自在旅遊不被束縛。

台北長榮桂冠酒店「長園廳」。圖／取自長榮桂冠酒店(台北)官網

長榮酒店線上旅展熱鬧登場，主推「長榮酒店聯合住宿券」、「長榮酒店聯合餐券」。「長榮酒店聯合住宿券」每張4,000元有找，一張住宿券6館通用，可入住台北、礁溪、台南等地，如於平日入住台南「台糖長榮酒店」即享平日1泊2食，入住豪華客房再享2客美味早餐與下午茶，或是憑券直接入住台北長榮桂冠酒店「豪華家庭套房」。一次購買3張一套的「ITF 聯合住宿券」，每張還能再省200元，等於1張住宿券只要3,799元。

圖／取自長榮酒店FB粉專

圖／取自長榮酒店FB粉專

而「長榮酒店聯合餐券」也是一張餐飲券6館通吃！憑券至台北長榮桂冠酒店「長園廳」用餐，可享用「八珍玉食雙人分享餐」，品嘗櫻花蝦吻魚炒飯、魷魚螺肉蒜、麻辣跳跳雞等美食佳餚。甜點控也可選擇於台中長榮桂冠酒店的「點心坊」兌換5條生乳捲，包含原味、巧克力及芋頭3種口味，讓你甜到心坎裡。

圖／取自長榮酒店FB粉專

圖／取自長榮酒店FB粉專

台中長榮桂冠酒店「點心坊」生乳捲。圖／取自台中長榮桂冠酒店官網

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