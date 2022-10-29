2022 ITF線上旅展／最低45折～山海客房、露營車、豪華湖畔Villa「綠舞國際觀光飯店」通通有 再抽價值5萬元住宿

一年一度的餐旅業「大拜拜」-ITF台北旅展來了！11/4到11/7將在台北南港展覽館一館開跑，隨著疫情趨緩，各家飯店推出的餐券、住宿券、優惠券折扣更勝從前；位於宜蘭的「綠舞國際觀光飯店」推出最低45折的住宿優惠，除了一般客房，還有露營車及豪華Villa可以選擇；入住還可以體驗浴衣換裝或「大正浪漫」扮裝，還有超人氣萌寵餵食體驗，很適合想帶小朋友們出門體驗大自然兼度假的家庭，爸媽們快筆記～

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

「綠舞國際觀光飯店」擁有全台唯一的日式園區飯店，以四季的繽紛花卉，打造嶄新日式庭園；因鄰近蘭陽溪、宜蘭河及冬山河、錦眾溪四條河的條件，園區內規劃水邊的豪華Villa，可以包棟享受寬敞豪華的空間，晚上還能在檜木浴桶裡泡湯放鬆；也有近年熱門的露營車體驗，不用帶繁雜的裝備，就能在星空下來場烤肉、火鍋趴，這些不同的住宿體驗在線上旅展中都有優惠，園方更加碼送浴衣或「大正浪漫」換裝與萌寵(水豚與羊駝)餵食體驗(選住Villa再加抹茶或和菓子體驗)，讓大家不用出國、一秒感受濃濃日式氛圍。

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

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若是沒有住宿需求，單純想在園區裡用餐、泡湯、參加日式體驗活動也沒問題！這次旅展也規畫了餐券、一日遊券的優惠，臨時要帶小朋友來趟一日小旅行也可以！而在線上或實體旅展裡，單筆消費達20000元可再抽獎，將抽出4位幸運兒送出價值57200元的豪華湖畔Villa 住宿券；在明年3/31前使用旅展購買的住宿券，每房會再加贈風呂券2張，所有票券(含贈送票券)皆不分寒暑假，均可適用到2023年10/31。最後提醒大家，線上旅展販售票券的時間將會與現場旅展同一天結束，做完功課的你記得快快下單、別錯過囉！

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts

線上旅展優惠節錄

嵐-山景四人房 贈經典浴衣或大正浪漫＋萌寵互動體驗 8988元(原價45折)

豪華湖畔Villa 一泊二食 贈經典浴衣或大正浪漫＋萌寵餵食體驗＋抹茶或和菓子體驗31688元(原價47折)

露營車一泊二食 贈經典浴衣或大正浪漫＋萌寵餵食體驗 11088元

風呂浴場+泳池游園券(10張優惠套組)3000元(原價5折)

蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理 平日雙人共用餐券 雙人特惠組5張 7500元(原價63折)

幸福綠舞899專案(原價64折)

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

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