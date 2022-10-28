2022 ITF線上旅展／逛完新北耶誕城就入住！ 「新板希爾頓酒店」萬元住宿券下殺2.5折，買5張再送升等房

迎接2022年末旅遊重頭戲「ITF台北國際旅展」，新北板橋「希爾頓酒店」即日起至11/13推出2022 ITF線上旅展，一次買齊萬元住宿券下殺25折，同品項買5張再送套房升等！

圖／台北新板希爾頓酒店

詢問度爆棚的「希爾頓雙人客房住宿券」，線上旅展期間每張狂殺27折，只要3,500元(原價12,800元)；4人同行的「希爾頓家庭房住宿券」，每張只要4,500元(原價18,000元)，旅展期間2.5折最低優惠，平均每人只要1,125元即可入住。住宿券再贈隔日澎派豐盛的自助早餐(價值825元/人)。

線上旅展期間，凡購買5張同品項住宿券，再贈送「平日套房升等券」乙張，15坪豪華套房升等券還可於住宿期間前往27樓行政酒廊，將新北市遼闊市景盡收眼底，，更提供「Happy Hour 美好時光」享輕食及各類紅白酒無限暢飲。

圖／台北新板希爾頓酒店

餐券也是詢問度爆棚，台北新板希爾頓酒店榮獲亞太金獎十大名店的青雅中餐廳，「嫣紅4人享宴券」原價7,480元，特價只要3,600元，盡享半隻嫣紅鵝(一鵝二吃＋餅皮搭配九種配料)等6道青雅人氣經典料理端上桌；「雙人 Happy Hour 饗食券」旅展期間獨家77折銷售，每張只要1,950元(原價2,508元)，該品項有買10送1優惠好康，讓消費者買越多越划算。

圖／台北新板希爾頓酒店

「台北新板希爾頓酒店」將於11/4至11/7的ITF台北國際旅展，更祭出多項住宿、餐飲超殺優惠商品，當日滿萬還可參加「幸運輪盤」活動，萬元住宿券、客房折抵券、餐飲折抵券、限量小旅行包等總價值8萬元好禮，等您到現場通通帶回家！

延伸閱讀：

．2022 ITF線上旅展／「晶華集團」超優惠1.9折住宿券、柏麗廳餐券買10送1、2.6折入住台南晶英

．2022 ITF線上旅展／「雲朗觀光集團」挑戰最低價！2200元入住翰兆品、699元吃君品頂級10盎司牛排餐