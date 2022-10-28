2022 ITF線上旅展／「晶華集團」超優惠1.9折住宿券、柏麗廳餐券買10送1、2.6折入住台南晶英

為響應7/4即將到來的2022 ITF台北國際旅展，各飯店業者紛紛祭出超殺優惠搶客，其中晶華酒店集團匯集旗下酒店推出多種優惠方案，如獻上最低1.9折的「晶華酒店」住宿超殺優惠，「栢麗廳」自助餐買十送一，「礁溪晶泉丰旅」折扣直逼4折、台南晶英酒店則推2.6折入住、「Just Sleep捷絲旅」更推8館通用的聯合住宿券，各家酒店推出CP值優惠超有誠意，快來看！

圖／晶華酒店集團

台北晶華酒店備受矚目的除了有「雲天假期住宿券」入住17坪超大雲天露臺客房只需5,988元，享1.9折最低折扣，還有可享受榮獲六年世界SPA大獎沐蘭SPA的療程套票組，每組9,888元！人氣最高的「栢麗廳」自助餐依舊如往年平日買十送一，還有主推「栢麗廳平日午餐四人券」每組3,999元，折扣高達5.8折。

圖／晶華酒店集團

首次推出的上庭酒廊「假日全日舒活早午餐雙人券」，每張1,599元，折扣達6.5折。三燔本家則延續往年熱賣的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題雙人劵」，每組1,599元、折扣高達6.7折。一樓中庭azie餐廳推出平假日皆可使用的「龍蝦牛排雙人海陸分享餐券」，每張2,999元，折扣最高達6.5折，館外的人氣餐廳Just Grill牛排館、泰市場海鮮自助餐廳、故宮晶華也有折扣高達6.1折的方案。

圖／晶華酒店集團

台南晶英酒店則推出折扣高達2.6折的「海東客房平日住宿券」，每組只要4,599元；礁溪晶泉丰旅推出「雅緻客房一泊二食平日住宿券」獨家優惠，享雅緻溫泉雙人房平日週一至週四住宿乙晚含入住當日壽喜燒吃到飽晚餐兩客和翌日早餐兩客，優惠價只要6,300元，折扣達4.3折。

圖／晶華酒店集團

而據點遍佈全台的JustSleep捷絲旅，推出超優惠「聯合住宿券」，平日入住雙人客房一晚含早餐，每張只需2,000元，折扣高達2折！捷絲旅品牌「聯合住宿卷」讓你全台跑透透，適用於台北西門館、台北三重館、台北林森館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館及台南十鼓館等全台玩透透。此次宜蘭礁溪館特別推出網友敲碗許久的超大景觀湯池住宿一晚，含輕日式吃到飽自助式早餐，每晚只需加價800元！

延伸閱讀：

．2022 ITF線上旅展／「雲朗觀光集團」挑戰最低價！2200元入住翰兆品、699元吃君品頂級10盎司牛排餐

．2022 ITF線上旅展／史上最殺！寒舍集團旗下5飯店聯合出擊 住宿券下殺17折、餐券最低63折