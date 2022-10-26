2022 ITF線上旅展／史上最殺！寒舍集團旗下5飯店聯合出擊 住宿券下殺17折、餐券最低63折

史上最低下殺17折入住寒舍集團！寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店以及今年甫開幕的寒居酒店聯手出擊，即日起至11/13推出「寒舍線上旅展」，祭出49組超殺優惠商品，住宿下殺史上最低17折，餐券優惠則是63折起。以及10/28至11/13在台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗與礁溪寒沐酒店飯店內，皆設置期間限定「寒舍旅展快閃櫃」，讓民眾可輕鬆選購旅展商品。

探索廚房。圖／寒舍集團

寒舍集團旅展餐券最低63折起，台北喜來登「十二廚平日自助午餐雙人券」2,300元起，台北寒舍艾美「探索廚房平日雙人自助下午茶券」1,760元起，每人超值免千元880元起。2022打卡熱點寒居酒店「BeGood雙人海陸分享餐」，原價4,279元，下殺2,980元，現享7折優惠。寒舍艾麗「LA FARFALLA義式餐廳自助餐假日肉食主義下午餐券」超值價880元，加碼推薦礁溪寒沐「MU TABLE下午茶+寒沐會館套票」699元，等於65折優惠買到賺到。

寒居酒店BeGood分享餐。圖／寒舍集團

寒舍集團首次推出聯合住宿券，每張3,000元，持1至5張住宿券可於旗下五間飯店任選入住，用法靈活，送禮自用皆宜。一券暢遊五大風格飯店，分別享有台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐酒店、寒居酒店以及寒舍艾麗酒店等不同住宿優惠方案，下殺22折，最低17折起。

十二廚。圖／台北喜來登大飯店官網

台北喜來登大飯店持1至3張住宿券可分別享有不同優惠，包含「舒適客房純住房（不含早餐）」、「首席四人房」、「豪華歡樂時光二晚」等住宿專案，下殺22折起，每人最低1,500元即可入住首席客房，還能享受翌日十二廚豐盛早餐；寒舍艾麗酒店推出集團最低住宿優惠17折，持一張住宿券即可入住「寒舍艾麗酒店精緻客房雙人住宿」，以及限量25折優惠的「一泊暢飲住宿專案精緻客房雙人住宿券」4,699元，可享 The Terrace 大廳酒吧享兩小時暢飲及兩份佐酒小食。

持2張聯合住宿券享「台北寒舍艾美酒店豪華客房雙人住宿」，相當於27折優惠；持3張聯合住宿券可享「礁溪寒沐酒店」2022年全新打造和式風情「日式詠泉居一泊一食三人平日住宿券」，約33折，盡享礁溪美人湯。四人出遊必買「望岳閣家庭房一泊一食平日住宿券」約36折，可入住寒沐行館20坪望岳閣房型。

持1張住宿券可入住「寒舍艾麗酒店精緻客房雙人住宿」或「寒居酒店燁鴞客房雙人住宿券」，等於1人只要1500元。另，2022 ITF台北國際旅展將於11/4至11/7於南港展覽館一樓正式登場，凡至寒舍集團攤位(編號I101)消費即贈送獨家購物袋乙個，數量有限，贈完為止。

寒舍艾麗。圖／寒舍集團提供

寒居酒店。圖／寒舍集團

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