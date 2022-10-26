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2022 ITF線上旅展／國泰飯店觀光事業旗下7間飯店2.2折拎包入住，獨家「海洋夜宿」5.5折、超值餐券250元起

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自國泰飯店觀光事業官網
圖／取自國泰飯店觀光事業官網

2022 ITF線上旅展登場！「國泰飯店觀光事業」集結旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店共3品牌、7間飯店，住宿券每張3000元有找，再享買10送1，還有12/30前持券入住加碼，更有多種超值餐券，最低250元起，以及首度攜手「Xpark水生公園」的獨家行程。

圖／取自HOTEL COZZI 和逸飯店FB粉專
圖／取自HOTEL COZZI 和逸飯店FB粉專

國泰飯店觀光事業「2022 ITF線上旅展」於10/25開售至11/20，本次聯合旗下7間飯店，提供住宿與餐飲的各項超值優惠。和逸、慕軒飯店雙品牌聯合住宿券每張2.2折只要2,999元(2.2折)，雙人入住含自助式早餐，加碼買10送1，適用於全台6間飯店，加價還能入住卡通主題客房、大啖碼頭風格Buffet。另於12/30前持券平日(週日至週四)入住，額外再送雙人午茶、巧虎夢想樂園門票等指定好康。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館－舒適客房。圖／取自國泰飯店觀光事業官網
COZZI Blu和逸飯店‧桃園館－舒適客房。圖／取自國泰飯店觀光事業官網

慕軒飯店－經典客房。圖／取自國泰飯店觀光事業官網
慕軒飯店－經典客房。圖／取自國泰飯店觀光事業官網

而美食餐券方面則有慕軒飯店「68盎斯戰斧牛排四人分享餐」現打5折只要5,990元，再享買5送1；THE Lounge「單人平日午間套餐通用券組」一組6張1,500元，平均1張只要250元便可享用北海道石狩鍋、鹽烤鹹豬肉等美味主餐、湯品及季節水果；和逸飯店‧台南西門館則推「親子下午茶暢遊套餐券」，只要550元(6.7折)即享一份主餐及美味兒童餐，更有500坪的奇趣操場供小朋友免費暢玩、放電。

戰斧牛排。圖／取自國泰飯店觀光事業官網
戰斧牛排。圖／取自國泰飯店觀光事業官網

圖／取自國泰飯店觀光事業官網
圖／取自國泰飯店觀光事業官網

北海道石狩鍋。圖／取自國泰飯店觀光事業官網
北海道石狩鍋。圖／取自國泰飯店觀光事業官網

親子下午茶暢遊套餐券－兒童餐。圖／取自國泰飯店觀光事業官網
親子下午茶暢遊套餐券－兒童餐。圖／取自國泰飯店觀光事業官網

此外，巧虎夢想樂園亦推出「平假日一大一小入園券」6.3折優惠價690元，加碼買5送1，以及全台唯一海洋系夜宿「Blu Night宿海奇遇」首推「6人成團超值組」打6.8折後57,000元，15人成團更超值，5.5折與家人好友共度兩天一夜海洋知性航旅。

全台唯一海洋系夜宿「Blu Night宿海奇遇」。圖／取自國泰飯店觀光事業官網
全台唯一海洋系夜宿「Blu Night宿海奇遇」。圖／取自國泰飯店觀光事業官網

全台唯一海洋系夜宿「Blu Night宿海奇遇」。圖／取自國泰飯店觀光事業官網
全台唯一海洋系夜宿「Blu Night宿海奇遇」。圖／取自國泰飯店觀光事業官網

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