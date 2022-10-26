今晚吃鴨不吃雞！王品旗下「享鴨」萬聖超萌「吃驚鴨」大方送，每人1份IG搶先打卡

萬聖節吃烤鴨！王品集團旗下的現代中華料理餐廳「享鴨」推出萬聖限定優惠活動，於活動期間至店用餐可享每人1份「吃驚鴨」免費吃，外型可愛的「吃驚鴨」應景又可口，萬聖大餐就選烤鴨！

圖／取自享鴨FB粉專

圖／取自享鴨官網

主打烤鴨的中華料理餐廳「享鴨」為迎接月底萬聖，特別推出「找尋吃驚鴨」活動，並於品牌FB粉專上傳「萬聖小精靈捕捉記」相關​內容，即日起至11/6，凡至享鴨全台門店內用「招牌片皮烤鴨」​，即可免費擁有每人1份的「吃驚鴨」，造型超可愛、吸睛，享用大餐順便來個萬聖打卡。

圖／取自享鴨FB粉專

圖／取自享鴨FB粉專

超萌「吃驚鴨」。圖／取自享鴨FB粉專

圖／取自享鴨FB粉專

「享鴨」堅持選用約2.6公斤且體型與脂肪比例最佳的櫻桃鴨，以8種中華香料提鮮、保留原味，並風乾24小時，烤出鬆化酥香的鴨皮。更有「招牌片皮鴨三味吃法」及多種鴨料理與口味，就等食客們親自前往品嘗啦！

圖／取自享鴨FB粉專

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