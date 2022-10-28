2022 ITF線上旅展／「雲朗觀光集團」挑戰最低價！2200元入住翰兆品、699元吃君品頂級10盎司牛排餐

迎接年度最大旅展「2022台北國際旅展ITF」，雲朗觀光集團旗下飯店於即日起至11/9推出線上旅展，挑戰最低價入住翰品兆品酒店。同時，為了回饋旅客，至10/31前，凡透過集團官網線上旅展購買指定商品，皆有機會抽中「雲品平日經典山景住宿券」。

雲朗集團中的熱賣商品「雲朗翰兆品聯合住宿券」今年挑戰最低價，主打2,200元即可輕鬆入住翰品高雄、花蓮、新莊、兆品嘉義、台中一晚，並且含2客早餐。

獨家販售雲品溫泉酒店「美饌分享套券」，一套4,500元，即可任選館內四間餐廳，旅客不必住宿，也能在用餐時坐看湖光山色美景。雲品溫泉酒店則主打一泊二食「平日經典山景住宿券」每張9,999元。10月31日前購買指定商品，更可加碼抽「雲品平日經典山景住宿券」。首次推出「雲品豪華湖景套房住宿套券」一套兩張50,000元，單張可享平日雙人入住豪華湖景套房一晚，含丹彤自助餐廳當日晚餐及翌日早餐各2客，每日僅限量販售25套。

雲品溫泉酒店。圖／雲朗觀光集團

兆品酒店礁溪「雅緻雙人房3,399元純住房平日住宿券」、品文旅礁溪「文漾家庭房雙人平日住宿券」下殺27折，每張3,499元，平均一人不到1,750元，即可入住並享2客早餐。並推出宜蘭最強烤鴨「廣式一品鴨五吃平日券」3,088元，一次購足5張套票再加贈1張。同時，也推出宜蘭唯一獨家的「先知鴨二吃平日券」共11張(買10送1)的套票15,880元。品文旅礁溪更推出「雙人平日湯屋券」每張990元，加碼祭出買5送1。

品文旅礁溪。圖／雲朗觀光集團

君品酒店台北「一泊二食住宿券」，每張4,000元可享平日雙人入住雅緻客房，入住當日晚餐由雲軒西餐廳提供「頂級爐烤牛肋眼餐」一套。君品酒店則祭出千元不到、每人699元超優惠價格的「頂級10盎司牛排套餐券」，每日限量200張！

君品雲軒西餐廳。圖／雲朗觀光集團

粉絲快把握機會下手，透過線上旅展購買指定商品有機會抽中「雲品平日經典山景住宿券」之外，於11/9前在雲朗觀光粉絲專頁，活動貼文處留言加分享，也有機會抽中「君品雲軒頂級10盎司牛排餐券乙張」及「君品雲軒雙人龍蝦牛排套餐券乙張」。

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