2022 ITF線上旅展／旅展獨賣！「Just Sleep 捷絲旅」超值住宿券只要2000元 入住南北8分館再送迎賓禮

一年一度的餐旅業「大拜拜」-ITF台北旅展來了！11/4到11/7將在台北南港展覽館一館開跑，隨著疫情趨緩，各家飯店推出的餐券、住宿券、優惠券折扣更勝從前；晶華酒店集團旗下的「Just Sleep 捷絲旅」這次推出南北共8個分館都可以使用的超值聯合住宿券，1張僅2000元，入住還有機會拿到獨家迎賓禮，讓旅客可以用親民價格，享受比美五星級飯店的優質服務，是想節省旅遊預算的旅人的好選擇，一起來看看～

圖／Just Sleep 捷絲旅臉書

圖／Just Sleep 捷絲旅臉書

「Just Sleep 捷絲旅」晶華酒店集團旗下之設計型旅館品牌，在全台熱門景點均有分館，像鄰近西門町的台北西門館、附近有許多泡湯熱點的宜蘭礁溪館，還有位在鬧區的花蓮中正館及台南奇美博物館旁的台南十鼓館，其他還有台北林森館、台北三重館、高雄中正館、高雄站前館，都在這次的「超值住宿券」可以使用的範圍裡，住宿券1張只要2000元，平日或加價住宿一晚使用，線上旅展及ITF台北旅展現場均有販售，讓想省錢的人可以來趟「環島全台住透透」之旅！

圖／Just Sleep 捷絲旅臉書

圖／Just Sleep 捷絲旅臉書

旅館還加碼，只要持旅展住宿券入住「Just Sleep 捷絲旅」，前100名可以獲得「綠的香氛保濕乾洗手凝露禮盒組」，讓大家一起做好防疫！現在已在規畫明年度的旅遊計劃的人可以列入選購參考，要注意的是，線上旅展會與ITF台北旅展同步結束，無延長販售，想買的人可要注意截止時間，以免錯過扼腕！

圖／Just Sleep 捷絲旅臉書

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「Just Sleep 捷絲旅」可用住宿券分館

台北西門館：台北市中正區中華路一段41號5樓（由漢口街一段144號進出）

台北林森館：台北市中山區林森北路117號3樓

台北三重館：新北市三重區三和路四段107-1號（捷運三和國中站2號出口，往後走1分鐘）

宜蘭礁溪館：宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號

花蓮中正館：花蓮市中正路396號

高雄中正館：高雄市苓雅區中正一路134號

高雄站前館：高雄市新興區中山一路280號

台南十鼓館：台南市仁德區文華路二段300號

線上旅展銷售截止時間

11/07，18：00，與旅展現場同時結束。

優惠期間：2023年5/31

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