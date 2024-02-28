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被頂流帶紅的「茶餐廳」！爆火劇的出產地 肖戰同款「消腫水」必打卡 這些大咖都是常客
明星、導演都吃這家！相信愛看陸劇的人都不陌生，「橫店影視城」是眾多爆火劇的拍攝場地，除了多處知名景點外，「吃」當然也是玩橫店必不可少的行程安排之一。而橫店最熱門的必打卡餐廳竟是一間「茶餐廳」這件事你知道嗎？
劇迷先收藏！「橫店影視城」位於中國浙江，這裡出產過各大熱門爆火劇，一年四季都集結大小知名演員、導演，也因此更加帶動當地的觀光熱潮。說到橫店最火餐廳，內行的都知道是這家名叫「憶廟街」的港式茶餐廳，除了道地的港風裝潢與港味餐點外，最具標誌性的「好演員專用」包裝更是洗版小紅書，一整年都不乏人探店拍照。
關於「憶廟街 好演員專用」之所以爆紅，那不得不提到頂流男演員肖戰的超強帶貨能力。陸劇中的古偶天花板《陳情令》拍攝期間，劇組演員都常光顧「憶廟街」，主演王一博、肖戰都吃過，同款美食也就跟著風生水起。後來，肖戰也曾在個人綠洲（社群軟體）帳號分享過「好演員專用 紅豆薏米水」配文「消腫！！」兩字，再度掀起一股頂流同款打卡潮。而到今年，他進組橫店拍攝新劇《藏海傳》，請了全劇組喝飲料，顯眼的「好演員專用」字樣又將該店人氣推至高峰。
不光是遊客、粉絲，就連許多拍戲來到橫店的演員們也紛紛光臨憶廟街，吃美食兼朝聖。范冰冰、楊冪、鹿晗、李現、導演陳家霖等人也都曾是憶廟街的常客，大咖演員都來過，自然也就成為了粉絲及追星人的橫店必訪餐廳，因此也有人開玩笑說「沒吃過憶廟街就等於沒來過橫店」。
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