機票促銷剩兩天！香港快運「飛香港670元」超殺快閃 北中南出發任你選
香港機票促銷！「香港快運航空」祭出機票快閃優惠，兩人同行可享「香港單程機票670元」的超殺好價，不論是突然想吃港點、喝港奶，還是購物血拼、看夜景，都能輕鬆快閃飛不心痛。
國泰航空附屬「香港快運航空」推出「PAYDAY促銷」，2/29前（23:59）兩人同行或以上購買由台北、台中或高雄出發到香港的機票，可享每人最低價格「單程670元」的限時優惠，，出發日期為2024/3/4～2024/6/29，相關稅項及附加費另計。
此外，由於促銷價僅提供手提行李限額，托運行李則須另行加購，有網友實測分享，建議可於回程時加購托運行李即可，如果是決定去香港血拼一波的朋友可以參考這個方案。
香港快運航空【PAYDAY促銷】活動資訊
預訂日期：即日起～2024/2/29（23:59）
促銷內容：預定由台北、台中或高雄出發到香港，兩人同行或以上可享【單程670元】
旅遊日期：2024/3/4～2024/6/29
備註：票價不包括相關稅項及附加費
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言