機票促銷剩兩天！香港快運「飛香港670元」超殺快閃 北中南出發任你選

香港機票促銷！「香港快運航空」祭出機票快閃優惠，兩人同行可享「香港單程機票670元」的超殺好價，不論是突然想吃港點、喝港奶，還是購物血拼、看夜景，都能輕鬆快閃飛不心痛。

圖／香港快運粉專

國泰航空附屬「香港快運航空」推出「PAYDAY促銷」，2/29前（23:59）兩人同行或以上購買由台北、台中或高雄出發到香港的機票，可享每人最低價格「單程670元」的限時優惠，，出發日期為2024/3/4～2024/6/29，相關稅項及附加費另計。

香港快運「PAYDAY促銷」提供多航班選擇。圖／摘自香港快運官網

此外，由於促銷價僅提供手提行李限額，托運行李則須另行加購，有網友實測分享，建議可於回程時加購托運行李即可，如果是決定去香港血拼一波的朋友可以參考這個方案。

圖／香港快運粉專

香港快運航空【PAYDAY促銷】活動資訊

預訂日期：即日起～2024/2/29（23:59）

促銷內容：預定由台北、台中或高雄出發到香港，兩人同行或以上可享【單程670元】

旅遊日期：2024/3/4～2024/6/29

備註：票價不包括相關稅項及附加費