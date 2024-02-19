快訊

電腦SSD固態硬碟已經完全取代HDD傳統硬碟？網指這理由當然選它

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

野生影帝在香港！吳慷仁「宵夜文」掀熱議 原來「男神的夜宵」是這家

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／吳慷仁官方粉專、香港旅遊發展局
圖／吳慷仁官方粉專、香港旅遊發展局

吳慷仁在香港！影帝吳慷仁於昨(18)日在官方粉絲專頁PO出最新貼文，配文提到「燒賣叉燒明日請早～」並發布了一張照片，不少眼尖的網友一看就發現他身後的路牌就是香港街景，紛紛表示「歡迎來到香港」，也意外吸引粉絲推薦當地美食掀起討論。

圖／香港旅遊發展局
圖／香港旅遊發展局

影帝吳慷仁現身香港，在粉絲專頁貼文寫道「21:36是小尷尬的時間…小餓…又不想走遠…」，22:00前接連去了兩家店都正在收攤，最後在速食店買了薯條炸雞漢堡，並表示「今日夜宵結束…」、「燒賣叉燒明日請早～」引發網友熱議，開始在留言區分享香港美食宵夜推薦，當地網友分享「星期天灣仔／中環附近食店會早收攤的！銅鑼灣還有機會的」、「可以試一下西灣河太安樓啦 一點都還有超多宵夜」等，另有粉絲超貼心點出「優點（銅鑼灣）」、「籠太子（深水埗）」、「一盅點心（長沙灣）」等吃得到港點的「飲夜茶」店家，或是直接點外賣、到7-11挖寶也不錯。

圖／香港旅遊發展局
圖／香港旅遊發展局

雖然他最後只買到速食店，但也有粉絲認為「薯條炸雞漢堡是宵夜好朋友無誤」、「原來男神的夜宵跟我們一樣呀！」。另外，也有不少人開始期待捕獲野生影帝，表示希望能在街上偶遇。

編輯推薦

宵夜 港點 漢堡 炸雞 薯條 香港美食

相關新聞

野生影帝在香港！吳慷仁「宵夜文」掀熱議 原來「男神的夜宵」是這家

吳慷仁在香港！影帝吳慷仁於昨(18)日在官方粉絲專頁PO出最新貼文，配文提到「燒賣叉燒明日請早～」並發布了一張照片，不少眼尖的網友一看就發現他身後的路牌就是香港街景，紛紛表示「歡迎來到香港」，也意外吸引粉絲推薦當地美食掀起討論。

名人帶路｜探索香港西九 林予晞超驚喜「所有美好都融入在這個城市裡」

香港全球矚目的藝術文化新熱點「西九文化區」，位於九龍站以西的海濱一帶，40公頃的寬闊腹地集藝術、教育、公園綠地於一身。M+博物館、香港故宮文化博物館帶來古今中西藝術展品，藝術公園可以徜徉綠地野餐覽維港風光，不僅是觀光客遊港首選，也是港人假日最愛踏青的熱點。

名人帶路｜跟著房思瑜玩西貢 文青咖啡廳、地質步道、浮潛與划獨木舟，一次滿足！

印象中的「香港」，是不是總是生活步調急促、周圍充斥著高樓大廈呢？其實迷人的香港擁有許多不同的面向，不僅可以登山、戲水、划獨木舟，甚至可以浮潛！讓我們跟著「Outdoor女神－房思瑜」的腳步，探索既文青又能擁抱大自然的香港「西貢路線」吧！

名人帶路｜冠軍師父口中的香港味-跟著吳寶春尋找香港味道

「我是麵包師傅吳寶春，我在香港西營盤的美景與美食之間，充分享受了香港的好好味。」為台灣摘下世界麵包大賽冠軍，改寫歐式麵包在台歷史的寶春師傅，俏皮的用香港話「好好味」表現此行精彩。

名人帶路｜一顆鏡頭完整了香港的小角落 跟著「攝影大叔」街拍香港

「我拍了很多香港，很奇特的是，不管是什麼小角落，每一顆鏡頭拍出來的照片，很奇妙，大家都知道這是香港。」這是攝影大叔遊歷香港N次，總結心聲。香港就是有一種魅力，讓大家自在舒心的吃玩買，每個角度都別有一番港味。

財神爺居然能喝！ 陸咖啡廳瘋迷「財神咖啡」 網友嗨：一口喝進富貴

迎接新春到來，不少業者大動腦筋特製年節氣氛限定菜單，例如因應龍年推出龍年造型餅乾、甜點等，近來更有新花招出現，有業者直接把財神爺加入咖啡裡，讓喝到的人驚喜不已！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。