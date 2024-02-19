野生影帝在香港！吳慷仁「宵夜文」掀熱議 原來「男神的夜宵」是這家

吳慷仁在香港！影帝吳慷仁於昨(18)日在官方粉絲專頁PO出最新貼文，配文提到「燒賣叉燒明日請早～」並發布了一張照片，不少眼尖的網友一看就發現他身後的路牌就是香港街景，紛紛表示「歡迎來到香港」，也意外吸引粉絲推薦當地美食掀起討論。

圖／香港旅遊發展局

影帝吳慷仁現身香港，在粉絲專頁貼文寫道「21:36是小尷尬的時間…小餓…又不想走遠…」，22:00前接連去了兩家店都正在收攤，最後在速食店買了薯條炸雞漢堡，並表示「今日夜宵結束…」、「燒賣叉燒明日請早～」引發網友熱議，開始在留言區分享香港美食與宵夜推薦，當地網友分享「星期天灣仔／中環附近食店會早收攤的！銅鑼灣還有機會的」、「可以試一下西灣河太安樓啦 一點都還有超多宵夜」等，另有粉絲超貼心點出「優點（銅鑼灣）」、「籠太子（深水埗）」、「一盅點心（長沙灣）」等吃得到港點的「飲夜茶」店家，或是直接點外賣、到7-11挖寶也不錯。

圖／香港旅遊發展局

雖然他最後只買到速食店，但也有粉絲認為「薯條炸雞漢堡是宵夜好朋友無誤」、「原來男神的夜宵跟我們一樣呀！」。另外，也有不少人開始期待捕獲野生影帝，表示希望能在街上偶遇。