Hello Kitty歡慶50週年！台港特展瘋打卡、限量商品搶收集

Hello Kitty今年在世界各地以不同方式慶祝50週年，台北華山文創園區「HELLO KITTY 50週年特展」打造超多立體「HELLO KITTY」裝置；香港海港城舉辦慶典，推出「巡遊表演」花車裝置，包括Hello Kitty願望達摩、愛心鎖橋、藝術展覽、糖果曲奇期間限定店及獨家紀念品。 台北華山文創園區「HELLO KITTY 50週年特展」打造超多立體裝置，滿足粉絲合照打卡願望。圖片來源｜時藝多媒體

華山文創園區「HELLO KITTY 50週年特展」

新年加碼抽好運祝福詩籤

台北華山文創園區「HELLO KITTY 50週年特展」，展期持續至4/7（日）止，春節期間除2/9（五）除夕當天休館，其他天皆正常營業開放，是全年齡層都喜愛的走春行程，春節期間展場加碼推出全新龍年「HELLO KITTY」設計「陪你賀龍年」祝福詩籤、祈福許願活動，讓大家新年觀展抽出好運祝福詩籤、許下新年新願望。

Hello Kitty毛絨絨立體大頭。圖片來源｜時藝多媒體

超多立體「HELLO KITTY」

滿足粉絲合照打卡願望

展覽中打造超多立體「HELLO KITTY」裝置，滿足粉絲與各種造型「HELLO KITTY」合照的願望。從展場入口就有超大毛茸茸「HELLO KITTY」立體頭雕迎接大家的到來，進到「誕生故事區」還有身穿藍色吊帶褲經典造型的「HELLO KITTY」踩著腳踏車等著大家。進一步走進展覽，仔細看還能發現超巨型貫穿樓層的「HELLO KITTY」身體、大頭、蘋果、牛奶瓶等立體裝置，更能以多媒體遊戲的互動方式進行遊玩。

在「百變互動區」裡還有真人等身比例「HELLO KITTY」頭套，讓大家能搖身一變成為最夢幻可愛的「HELLO KITTY」，展覽最後還有這次絢彩未來主題立體「HELLO KITTY」裝置，在未來區迎接大家一起合影拍照。

與好友一起舉起雙手挑戰玩互動。圖片來源｜時藝多媒體

多媒體沉浸互動遊戲

打造多重觀展體驗

這次特別設計多媒體互動遊戲要來考考大家各種關於「HELLO KITTY」的小知識以及「HELLO KITTY」誕生50年來各年度的經典設計圖。趣味的互動題目從「HELLO KITTY」的「第一位朋友是誰？」、「最擅長的運動是什麼？」甚至是「最喜歡的食物是什麼？」都有。

除了小知識的答題遊戲，還有喚醒沈睡中「HELLO KITTY」的互動體驗；與好友可以一起PK挑戰的積分遊戲及錄製生日祝福動畫體驗，讓大家來逛展不止光用眼睛看和拍照，更希望大家動動手腳遊玩。

「疊色手作收藏小卡」體驗，每日前100名加贈「絢彩珍藏卡套一張」。圖片來源｜時藝多媒體

展場紀念品再加碼

入場時每人還可獲得一張限定「疊色手作收藏小卡」，在展場中可以親手為「HELLO KITTY」填上色彩，創造獨一無二的趣味專屬體驗，為回饋粉絲，展覽期間「每日前100名進場」觀眾特別加贈「絢彩珍藏卡套」一張，數量有限。

春節期間2/8-2/18，期間內當日消費滿800元即贈送1張「Hello Kitty收藏卡」，數量有限、贈完為止。

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧

日期：2023/12/30（六）-2024/4/7（日）

地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館

營業時間：每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）、2024/2/9（五）除夕休館

客服專線：02-6616-9938

活動官網：https://reurl.cc/p5aNmQ

香港海港城舉辦「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」周年慶典，打造Hello Kitty 愛心鎖橋。圖片來源｜海港城

香港海港城「HELLO KITTY HAPPY 50 @海港城」

粉絲必要朝聖5大活動體驗區

香港海港城舉辦「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」周年慶典，由1月25日起至2月25日與大家一同慶祝，可愛百變的Hello Kitty 帶你遊遍5大活動體驗區，先欣賞 Hello Kitty 50周年「巡遊表演」花車裝置，與5米高的Hello Kitty願望達摩打卡和許願；再到Hello Kitty旗鼓醒獅花園學習舞獅文化；細看Hello Kitty 藝術展中特別聯乘和限量發售的雕塑、畫作及珠寶首飾，感受她的華麗魅力；更不能錯過兩間期間限定店帶來的一系列超可愛好物，包括自選糖果曲奇禮盒及周年獨家紀念品。除此之外，海港城更推出50款經典Hello Kitty 歷年造型購物袋讓大家免費換領，另推Hello Kitty立體閃爍吊飾作慈善換購，活動所有收益扣除部分成本後，海港城將撥捐予「願望成真基金」。

Hello Kitty化身成願望達摩，希望將不同祝願送給大家。圖片來源｜海港城

第一站：50周年「花車巡遊」主題裝置

齊集8款Hello Kitty 願望達摩扭蛋

Hello Kitty 50周年慶典的「花車巡遊」主題裝置，以「蘋果許願花園」為主題設計概念，Hello Kitty化身成願望達摩，希望將不同祝願送給大家。

巨型達摩的背面是扭蛋機，只要購買Hello Kitty銀幣，就可扭出趣緻可愛的Hello Kitty願望達摩扭蛋，一套8款。

連接第二、三架花車是心鎖橋，大家可以購買Hello Kitty 愛心鎖並掛在橋上，與摯愛留下特別的美好回憶。

Hello Kitty銀幣（扭蛋用），每個售價HK$50

Hello Kitty 愛心鎖連貼紙，每個售價HK$25

裝置開放時間：10am–10pm

活動開放時間：11am–9pm

地點：海運大廈露天廣場

Hello Kitty「旗鼓醒獅花園」裝置。圖片來源｜海港城

第二站：Hello Kitty旗鼓醒獅花園

破格呈獻超可愛的舞獅裝置

海運觀點上的Hello Kitty「旗鼓醒獅花園」裝置，有可愛的Hello Kitty腳踏梅花樁，大舞獅頭，連同身後四個大鼓，讓你一同打鼓助陣；舞獅旗幟陣勢強盛，寫了以「吉」為題的祝福語，色彩繽紛，是個不能錯過的打卡熱點。

開放時間：10am–10pm

地點：海運觀點

海港城美術館「Every flower tells a story」藝術展覽。圖片來源｜海港城

第三站：「Every flower tells a story」藝術展覽

走進Hello Kitty 的花花宇宙

海港城美術館帶來「Every flower tells a story」藝術展覽，由William Chan Design策劃，邀請知名藝術家與單位一起以不同藝術形式展現Hello Kitty百變多樣的魅力，包括William Chan Design聯乘Bull & Stein創作的「Color Your Future」收藏級Hello Kitty 藝術雕塑系列。另有日本藝術家深沢尚宏的「Hello Kitty 花樣人生」和風24K金箔壓克力畫，全系列一共10幅作品，以極致手藝繪製的24K金箔背景，盡顯日本古典花鳥畫富麗細緻的作畫精髓。另外Wondrous Group Limited 推出珠寶首飾系列，展現Hello Kitty經典形象的華麗魅力。會場更推出一系列Hello Kitty 限定精品，包括毛毯、亞克力立牌、電話座及花瓶等。

開放時間：11am–10pm

地點：海港城美術館（海洋中心二階207號舖）

Hello Kitty聯手奇華餅家推出糖果曲奇期間限定店。圖片來源｜海港城

第四站：Hello Kitty X糖果曲奇期間限定店

打造你喜愛的糖果曲奇禮盒

Hello Kitty聯手奇華餅家推出的糖果曲奇期間限定店，整個店面非常粉紅趣緻，甫進去就可以跟Hello Kitty 和她喜愛的東西來一張甜甜合照。店內三款「HELLO KITTY · HAPPY 50」糖果曲奇禮盒，包括硬卡紙手提袋、經典「零錢包」裝、以及Hello Kitty鐵盒裝，包裝上同樣印滿了Hello Kitty 和她喜愛的東西，可愛感十足。顧客可以選擇購買現成禮盒；亦可以自選定製，選定禮盒款式，再先到自選禮盒糖果吧根據禮盒挑選指定數量的心水糖果曲奇，當中更有Hello Kitty 特色款，讓你打造自己最喜愛的糖果曲奇禮盒。

開放時間：11am–9pm

地點：海洋中心二階 （近 OC 226-7號舖dunhill）

Hello Kitty歷年造型購物袋。圖片來源｜海港城

第五站：Hello Kitty 50周年期間限定店

全球首發多款獨家產品

Sanrio 在海港城隆重開設Hello Kitty 50周年期間限定店，亮點包括Hello Kitty 50周年打卡位，以及多款獨家精品全球率先發售，期間限定店以探索未來為主題，拍照區牆身以「Friend the Future」為設計華麗登場，粉絲們可以與Hello Kitty一同打卡，留下美好回憶。

Sanrio更推出一系列令人驚喜的周年限定好物，包括全港限量100盒的Hello Kitty 50周年紀念襟章系列，全套包括1974年至2023年的Hello Kitty設計，以及2個隱藏版。另外有19個經典Hello Kitty 50周年公仔掛飾及1個蝴蝶結掛飾，場內還有多款獨家產品及限量版紀念品。

海港城也推出50款Hello Kitty歷年造型購物袋，每款的設計橫跨了1974 年至今的Hello Kitty歷年造型。除購物袋之外，另推出Hello Kitty立體閃爍吊飾，半透明粉紅的Hello Kitty吊飾裡裝著滿滿可愛的閃片，在活動期間到指定參與商戶同日單一電子消費購買滿HK$500，便可免費換領指定購物袋乙個及吊飾換領券乙張。

開放時間：11am–9pm

地點：海運大廈地下中庭

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300636