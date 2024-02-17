「0元機票」這天開搶！ 2024「AirAsia首波大促銷」台灣直飛泰國、菲律賓、馬來西亞統統有優惠

亞洲低成本航空業者 AirAsia推出2024首波大促銷，將於2/19凌晨0點開搶，推出史無前例單程未稅0元起價格，旅客將可購入2024/9/1至2025/6/18出發的機票。

AirAsia表示在陸續恢復航班後，此次於2024年推出的首波大促銷裡，提供單程未稅0元起的超低價格，是疫情前也很難有的超低優惠，希望藉此回饋給台灣的旅客，讓旅客一次計畫2024聖誕節慶、跨年假期或鎖定2025上半年出國旅遊。

首波大促銷主打「台北－沙巴」新台幣0元起機票，此優惠自2/19凌晨0時開賣至凌晨5時；其他熱門航線則包括馬來西亞吉隆坡、泰國、菲律賓，特價時間自2/19凌晨0時至2/25，出發日限2024/9/1至2025/6/18，部分指定時間不適用。

圖／AirAsia 提供

AirAsia首波大促銷：

．「台北－沙巴」新台幣0元起機票，只要付機場稅與手續費等費用，就可前往沙巴享受夕陽海景與海鮮大餐，限時五小時特賣數量有限。

．菲律賓航線「台北/高雄－馬尼拉」也推出單程未稅1披索起的超殺促銷。

．馬來西亞航線「台北－吉隆坡」單程未稅 1158 元起、「高雄－吉隆坡」單程未稅1190元起

．泰國直飛航線「台北－曼谷」清邁單程未稅 1340 元起、「高雄－曼谷（廊曼）」單程未稅1240元起。

．「亞庇－山打根」、「吉隆坡－新山」、「吉隆坡－檳城」、「馬尼拉－長灘島」、「馬尼拉－達沃」以及東南亞短程國際線「廊曼－新加坡」、「廊曼－仰光」、「吉隆坡－峇里島」等，均有新台幣單程未稅0元起機票，旅客可趁機深度旅遊東南亞各地。