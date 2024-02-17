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限期30天提申訴！ 年代旅遊受害消費者「申請理賠4方法」最新揭曉

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖為星宇航空飛往富國島JX8705航班。記者季相儒／攝影
圖為星宇航空飛往富國島JX8705航班。記者季相儒／攝影

年代旅遊(美加國際旅行社)春節過年期間丟包富國島團旅客，影響消費者權益，觀光署於16日要求富國島團禁止出團，並依消費者保護法規定，勒令停止經營旅行業業務3個月。品保協會亦在16日傍晚除宣布將美加國際旅行社踢出會，更公布最新受理申請理賠方式，提醒旅客留意。

中華民國旅行業品質保障協會依據辦事細則第16條、27條規定把年代旅遊逐出品保協會，並針對與年代旅遊有旅遊糾紛的消費者，限於「公告日起30日內向品保協會提出申訴，逾期不予受理」。詳情可上品保協會網站(https://www.travel.org.tw/)上相關表格及說明，或電洽品保協會02-25995088。

美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間在越南富國島丟包旅客，引起旅遊糾紛。16日下午勒令即日起停業3個月。記者林俊良／攝影
美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間在越南富國島丟包旅客，引起旅遊糾紛。16日下午勒令即日起停業3個月。記者林俊良／攝影

品保協會針對受害旅客公布最新申請理賠方式：

1.團體旅客

美加國際旅行社曾依規定投保新台幣1000萬元的履約保證保險保單（旺旺友聯產物保險公司承保），團體旅遊旅客請填寫「旅行業履約保證保險理賠申請書」，並檢附相關單據正本向旺旺友聯產物保險公司申請理賠，同時也影印一份交由品保協會。

2.已付清團費但尚未出發的旅客

以信用卡已向年代旅遊支付團費／繳付訂金，但無法成行的旅客，請盡速向您的信用卡發卡銀行申請，將該筆帳款列為爭議款。同時備妥當初代收轉付收據、契約書、刷卡紀錄、匯款紀錄等。

3.出發前已解約取消行程，但尚未收到相關單位退款

本會自公告日起30日內受理申訴，請填寫編號03「品保協會申訴表」並檢附相關資料影本（如代收轉付收據、契約書、刷卡紀錄、匯款紀錄等），以email或郵寄提出申訴，品保協會收件後將盡速協調。

4.在越南已另外支付720美金的旅客

因旅行社未支付國外接待旅行社或飯店費用，致旅客未取得完整服務，必須額外支付費用或變更行程者，旅客亦可就未獲得服務部分，檢附相關資料，向發卡銀行申請將該部分款項列為爭議款。若不能列為爭議款，則一樣填寫「旅行業履約保證保險理賠申請書」，並檢附當時刷卡簽單（或刷卡證明）。後續其他問題，亦可向品保協會詢問。

圖／翻攝中華民國旅行業品質保障協會網站
圖／翻攝中華民國旅行業品質保障協會網站

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