Tripadvisor公布「全球最美海灘」風雲得主 亞洲第一美在印尼

【旅奇傳媒/編輯部報導】Tripadvisor 每年都會依據過去12個月以來收集的評論和評等，選出世界各地旅客最喜愛的目的地、飯店、餐廳等，並頒發「Travellers' Choice」大獎，日前也公布了全球最佳海灘前20大最風雲得主，名單即來自世界各地的旅客，透過分享真實意見和故事的方式遴選而出，全球最佳海灘拔得頭籌的是葡萄牙法雷西亞海岬，而亞洲地區的海灘並未入列全球前20大，之中以印尼的精靈海灘（Kelingking Beach）最受世界各地遊客歡迎。

迷人的海灘讓人想飛奔去度假；圖為夏威夷卡納帕里海灘。 圖：Hawaii Tourism Authority (www.gohawaii.com)／來源

【Travellers' Choice 大獎－全球前5大最風雲海灘得主】

金黃色的沙灘、遼闊的海岸線、清澈湛藍的海水……，今年獲得全球最佳的前五大海灘，囊括悠閒的度假風格到驚喜的水底冒險。

│No.1－Praia da Falésia，葡萄牙│

▲葡萄牙法雷西亞海岬。 圖：shutterstock／來源

法雷西亞海岬（Praia da Falésia）的 Falésia 意即懸崖之意，因此以壯觀的懸崖、金黃色的沙灘和閃閃發光的湛藍海水聞名。不論享受日光浴、游泳、衝浪，或沿著懸崖頂風景秀麗的步道漫步並欣賞壯觀的景色，都是遊客熱中的活動。這片海灘也因其清潔度而榮獲環境教育與消費者協會（ADEAC）藍旗獎，備有小吃店、洗手間，且可搭乘大眾交通工具輕鬆前往。

│No.2－Spiaggia dei Conigli，義大利│

▲義大利又兔海灘。 圖：shutterstock／來源

又兔海灘（Spiaggia dei Conigli，又名兔子灣）位於西西里島以南的蘭佩杜薩島，也是地中海上僅有的幾處紅海龜產蛋地之一。極致夢幻的湛藍海水和潔白沙灘，讓它成為遊客熱愛的旅遊景點，寧靜的海灘非常適合放鬆，享受陽光、盡情泅泳，也有多樣化的海洋生物及近岸野生動物。搭乘大眾交通工具相當方便且停車場免費，也是它加分之處。

│No.3－La Concha Beach，西班牙│

▲西班牙貝殼海灘。 圖：shutterstock／來源

貝殼海灘（La Concha Beach）是一個淺底的沙質海灘，氣氛非常熱鬧，相當適合家庭遊客。除了衝浪、游泳，也有許多攝影愛好者會來此地拍攝全景美圖。

│No.4－Ka'anapali Beach，美國夏威夷│

▲夏威夷卡納帕里海灘。 圖：shutterstock／來源

卡納帕里海灘（Ka'anapali Beach）位於夏威夷茂宜島西部，以捕鯨人村購物中心（Whalers Village）為中心點發展為茂宜島最知名的渡假勝地，周遭遍布頂級渡假村、星級酒店，也是度蜜月受歡迎的地點之一。海浪輕拂沙灘，遊客可以輕鬆在此度過一整天的放鬆時光，游泳、浮潛之後逛逛當地的手工藝品市場。達人分享在此旅行的訣竅就是清晨時分去享受寧靜的氣氛，在沙灘散步，美麗的日落也不能錯過。

│No.5－Grace Bay Beach，土克斯及開科斯群島│

▲土克斯及開科斯群島格雷斯灣海灘。 圖：shutterstock／來源

土克斯及開科斯群島（Turks and Caicos）位於中美洲巴哈馬群島東南的英國海外領土，屬西印度群島內盧卡亞群島的一部份。格雷斯灣海灘（Grace Bay Beach）風景優美，有潔白沙灘和蔚藍海水。海中堡礁為潛水、浮潛創造了完美的條件，甚至可能還會看到海龜！結束一天的行程後，沿著海灘散步並欣賞壯觀的日落，是愜意的旅程。

【Travellers' Choice大獎－亞洲前3大最風雲海灘得主】

│No.1－Kelingking Beach，印尼│

▲印尼精靈海灘。 圖：shutterstock／來源

位於峇里附近的帕尼達島（Nusa Penida）上，精靈海灘（Kelingking Beach）擁有得天獨厚的懸崖地形，交通非常便利，但氣氛仍很幽靜、令人感到放鬆，清澈的海水非常適合浮潛和探索水中生物，任何時刻都是拍攝美照的好時光。

│No.2－Banana Beach，泰國│

▲泰國香蕉灘。 圖：shutterstock／來源

香蕉灘（Banana Beach）是泰國普吉島的隱藏版海灘，卻是一個非常值得探索的秘境，僻靜而神秘，團體客少，多半都是歐美遊客和自由行客層，海水顏色藍得很夢幻，金色沙灘更添浪漫，適合浮潛觀賞美麗的珊瑚礁，在水中度過一天並享受陽光之後，當然要盡情享受令人放鬆的海濱按摩、泰式美食。

│No.3－Haeundae Beach，韓國│

▲韓國海雲台海水浴場。 圖：shutterstock／來源

韓國釜山的海雲台海水浴場（Haeundae Beach）相當獨特，就在倥傯繁忙的都市中，有波光粼粼的海水，其夜景更深受遊客喜愛，坐在沙灘上享受城市燈火，極為浪漫，每年的「海雲台光之慶典」更是遊客最愛前來的時刻。

詳細獲獎名單可參考：https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Beaches。

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