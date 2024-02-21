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這很難評！中國必勝客「香菜皮蛋牛肉披薩」重生開賣 「致死量香菜」嚇壞網友 加碼「香菜爆打檸檬」組CP

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／必勝客中國官方微博
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香菜鐵粉怎麼看？中國必勝客再度推出香菜系披薩，本次以「香菜＋皮蛋」重生回歸開賣，加碼推出「香菜飲品」超炸裂，打造視味覺的雙重衝擊！也由於這個組合太過新穎，令網友幽默道「義大利人看到直接提起聯合國訴訟」、「香菜地獄啊簡直」。

圖／必勝客中國官方微博
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義大利人還好嗎？披薩專賣「必勝客」時常推出獵奇口味披薩引發熱議，中國必勝客便搶先在「2/24世界討厭香菜日」前推出話題度滿分的「好多好多香菜皮蛋牛肉披薩」，綠油油一片的爆量香菜，搭配外國人最怕「皮蛋」顛覆傳統，不愛香菜的網友看到直呼「這是致死量香菜」，但其實已有不少香菜控手刀開吃，紛紛讚「中午吃了，好吃！」、「好吃的」，甚至還有人嫌不夠味再添加一份香菜。

圖／必勝客中國官方微博
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除了「香菜皮蛋牛肉披薩」外，今年加碼再推「香菜爆打檸檬」飲品，結合中國時下最夯「爆打檸檬」，與香菜披薩組成完美CP，有網友分享其實喝起來並沒有明顯香菜味，推薦有興趣的人可嘗鮮看看。總結網友食後感，因為香菜是最後才擺上，並非和披薩一起烤，所以香菜味不重，也因此有網友表示「這香菜要烤之前放多好啊，撒上去的感覺不入味」。

圖／必勝客中國官方微博
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必勝客 披薩 牛肉 義大利 香菜

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