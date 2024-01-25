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「酷洛米拉麵」排爆了！最萌「富山麵家 x 酷洛米」洗版爆紅 黑拉麵、紫薯包到蘇打飲打造整桌酷洛米

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／香港富山麵家IG@ramenirohahk、摘自小紅書@李今日饮左未
圖／香港富山麵家IG@ramenirohahk、摘自小紅書@李今日饮左未

滿滿都是酷洛米！位於香港銅鑼灣的「富山麵家」與三麗鷗大明星酷洛米聯名，推出一系列主題餐點，在IG小紅書等社群上爆紅，特製黑醬油拉麵、黑咖喱撈麵到飲品統統看得到酷洛米的超萌模樣，吸引大批朝聖人潮，有網友排了三個小時才吃到，想要進店用餐還得有耐心囉！

圖／香港富山麵家IG@ramenirohahk
圖／香港富山麵家IG@ramenirohahk

圖／摘自小紅書@李今日饮左未
圖／摘自小紅書@李今日饮左未

香港「富山麵家」是來自日本富山縣的知名冠軍拉麵店，時常與超人氣IP聯名推出限定店，像是大耳狗、拉拉熊都是合作過的療癒角色。本次更邀請三麗鷗大明星酷洛米坐鎮店裡，店內店外充斥著酷洛米，讓人在店外就能拍照拍到手軟。

位於銅鑼灣的「富山麵家」是香港著名的主題餐廳，曾打造過超夯的拉拉熊、大耳狗限定店。圖／香港富山麵家IG@ramenirohahk
位於銅鑼灣的「富山麵家」是香港著名的主題餐廳，曾打造過超夯的拉拉熊、大耳狗限定店。圖／香港富山麵家IG@ramenirohahk

圖／摘自小紅書@李今日饮左未
圖／摘自小紅書@李今日饮左未

餐點部分更是可愛到尖叫，主打擁有大大酷洛米臉龐的「特製黑咖喱撈麵」絕對是到店必點，還有「黑醬油拉麵」、「牛奶拉麵」、「明太子章魚燒」等都看得到酷洛米元素，甜點飲料則有「紫薯味蒸包」、「蝶豆花/荔枝果凍蘇打」，打造整個粉色系餐桌，就連餐具都超貼合主題，少女心大爆發！

聯名必點「特製黑咖喱撈麵」。圖／摘自小紅書@李今日饮左未
聯名必點「特製黑咖喱撈麵」。圖／摘自小紅書@李今日饮左未

圖／摘自小紅書@李今日饮左未
圖／摘自小紅書@李今日饮左未

圖／摘自小紅書@李今日饮左未
圖／摘自小紅書@李今日饮左未

圖／摘自小紅書@李今日饮左未
圖／摘自小紅書@李今日饮左未

此外，亦有同步販售限定周邊商品，包含酷洛米玩偶掛飾、可摺式購物袋，酷洛米拉麵碗及湯匙也能買回家。值得注意的是，「富山麵家 x KUROMI」限定店截至2/29，無提供訂位，須於現場候位喔。2月底前有去到香港的朋友可以衝一波啦！

圖／香港富山麵家IG@ramenirohahk
圖／香港富山麵家IG@ramenirohahk

圖／摘自小紅書@李今日饮左未
圖／摘自小紅書@李今日饮左未

「富山麵家 x KUROMI」期間限定店資訊

活動期間：即起至2024/2/29

地址：銅鑼灣希雲街地下7號（鄰近聖保祿幼兒園）

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拉麵 香港 三麗鷗 蝶豆花 小紅書 章魚燒 甜點 IG

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