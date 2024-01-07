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酷洛米現身！7-11「三麗鷗森林主題店」童趣新登場 超萌「Hello Kitty燈箱、酷洛米主題櫃」要拍爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
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酷洛米現身超商！超商主題門市超夯，7-ELEVEN 2024新推廣受大小朋友愛戴的三麗鷗森林主題店，大明星Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米及OPEN將齊聚一堂，爆萌造型燈板、酷洛米主題櫃及大面積主題牆超殺底片，天花板也有驚喜，粉絲們快安排去探店找找主題店隱藏的小巧思吧！

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
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圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
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全台最好拍超商在新北！7-ELEVEN最新打造「三麗鷗森林主題店」，攜手超人氣明星Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米進駐門市，還沒進到店內就被門市外的繽紛角色彩貼吸引駐足，門口的Hello Kitty及OPEN將、蝴蝶結造型燈板為門店增添童趣活潑感，踏入店裡整面的松果、蘋果、香菇圖樣壁貼營造置身森林的沉浸氛圍，座位區天花板還有Hello Kitty與OPEN將的造型燈箱，體驗360度被可愛角色包圍的治癒感。

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
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此外，酷洛米經典造型主題櫃更是打卡必拍亮點之一，還有一排療癒周邊商品任你選購，以及店內外多處的大面積拍照打卡區，說是全台最療癒超商真不為過！粉絲們記得衝蘆洲大拍特拍囉。

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
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圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
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7-ELEVEN 三麗鷗森林主題店｜統吉門市

地址：新北市蘆洲區永平街32巷12弄1號

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