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全球首間「HELLO KITTY主題樂園渡假村」2024住得到！還有購物中心特色餐廳統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自KEYSTONE富德官網
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2024年可以期待一下了！三亞將歡迎全球首家「HELLO KITTY主題樂園度假村」盛大開幕。這綜合旅遊度假村包括主題樂園、獨特的主題酒店，提供超過200間獨具KITTY風格的客房，同時擁有特色餐廳、獨特酒吧、引人入勝的主題宴會廳等，成為凱蒂貓迷的必去朝聖之地了。

圖／翻攝自KEYSTONE富德官網
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首先該渡假村的占地面積約6000平方公尺，如果從「HELLO KITTY主題樂園度假村」的平面設計圖中彷彿能感受到夢幻的三麗鷗元素，部分流出來的示意圖也令人好期待。

圖／翻攝自KEYSTONE富德官網
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在遊樂園方面，預計會有埃及主題園區，不僅如此，凱蒂貓還會將化身為人面獅身像，而美樂蒂則會金光閃閃現身。簡而說，這裡不僅匯聚了主題樂園，還有獨特主題酒店、引人入勝的娛樂演出與美味的美食，甚至還有誘人的購物中心等一應俱全，可以期待一下充滿驚奇與歡樂的度假體驗了。

圖／翻攝自KEYSTONE富德官網
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主題樂園 度假村 酒店 凱蒂貓 酒吧

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