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與米奇穿龍裝歡慶農曆新年！「香港迪士尼樂園」限時新年活動1次看，還有紅包可以拿

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／香港迪士尼樂園提供
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喜歡迪士尼的讀者們快看過來！「香港迪士尼樂園度假區」將於2024年1月25日至2月25日舉辦「奇妙年年」龍年新春慶祝活動。活動包含與迪士尼朋友共享歡樂、進入全新魔雪奇緣世界、參與郎朗的音樂演奏等。樂園內的新春佈置充滿奇妙福氣，特色打卡勝地包括米奇紅燈籠和夢想花園的新春許願牆。更狂在農曆新年期間，樂園還會贈送龍年紅包，內含金幣和優惠券。

圖／香港迪士尼樂園提供
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「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演將呈現米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、財神等角色穿上龍年新衣，與賓客共度新春。首次登場的《花木蘭》的木須龍和《尋龍使者》的拉雅也將參與慶典。賓客可透過購買指定迪士尼尊享卡，近距離欣賞表演。米奇與迪士尼朋友們更將換上全新節慶新衣，一同祝福大家龍年大運。

圖／香港迪士尼樂園提供
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隨著全球最大的《冰雪奇緣》主題園區開幕，艾倫戴爾王國的安娜、艾莎等角色準備迎接賓客。賓客可搭乘魔雪奇幻之旅，探訪艾莎的冰雪皇宮，或登上雪嶺滑雪橇展開刺激的旅程，同時品嚐北歐風味美食和購物。新春期間，樂園的廣場飯店更將由翠園及茶茶居主理新年佳餚，迪士尼朋友將現身與賓客拜年。新春傳統禮品也應有盡有，如香港迪士尼樂園限定的達菲與好友絨毛玩偶。

為了讓賓客充分享受新春佳節，香港迪士尼推出多款特惠套裝行程，包括入住2晚主題酒店及2日樂園門票。指定日期的行程更特別安排入住迪士尼探索家度假酒店。在2024年2月1日至2月18日期間，樂園將變成一個浪漫國度，迪士尼朋友們成雙成對亮相，與賓客分享愛的季節。讓您在這個充滿奇妙氛圍的新春，與迪士尼朋友一同慶祝，留下屬於讀者的專屬回憶！

圖／香港迪士尼樂園提供
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最後，雄獅旅遊亦推出於指定日期 2 月 9 日出發的「新年賀歲團體行程 4 日遊」，除了可享玩香港市區著名景點外，更包含第三天至香港迪士尼樂園全日遊，專案含暢玩 1 日門票及樂園午晚餐 3 合一美食餐券，當晚亦可入住迪士尼探索家度假酒店、隔日於雲龍軒享用早餐，和迪士尼朋友拍照，留下美好新春回憶，每人最低 NTD 42,388 起。快揪團玩爆吧！

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