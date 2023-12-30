這顏值誰能拒絕！ 網路爆紅「豬豬雪媚娘」Q彈外皮忍不住想捏 新款「鴨鴨大福」更酷萌超級療癒

捏臉一口吃！ 網路爆紅口耳相傳的人氣甜點美食，南京「青和拾CAKE」曾推出一款超療癒的甜點「豬豬雪媚娘」，粉粉小豬模樣的大福，一出場就讓人忍不住想捏一把，最新發現還有新款的「鴨鴨大福」，呆萌有點酷的模樣，直接翻印黃色橡皮鴨的酷萌版，兩款擺在一起直接暴擊甜點控們的心！

圖／翻攝小紅書＠青和拾CAKE

中國南京人氣甜點店「青和拾CAKE」店內，有一款超療癒的甜點「豬豬雪媚娘」，外皮由Q彈的糯米餅皮製成，一共有草莓、芒果、火龍果三種口味，顏色粉粉嫩嫩，能看到豬耳朵、眼睛和鼻子，萌萌的小豬模樣，一叉子拉起還能讓豬豬玩翻一堆逗趣表情，可愛到讓人招架不住！

圖／翻攝小紅書＠青和拾CAKE

圖／翻攝小紅書＠Ella

沒想到，豬豬大福新伙伴「鴨鴨大福」上線了，鵝黃色的鴨鴨雪媚娘，一樣Q彈有型、表情更加酷萌，兩者擺在一起，創意十足的造型瞬間收服不少人的心，應該沒有人能抗拒，一入手就忍不住想捏一捏再嚐！

圖／翻攝小紅書＠青和拾CAKE