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跟頂流一起倒數！中國「4大衛視跨年晚會」超強陣容公開 爆劇演員、人氣男團、實力歌手統統有

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／大陸各大衛視跨年晚會官方微博
圖／大陸各大衛視跨年晚會官方微博

跨年直播大比拚！即將迎來年底最大盛事，除了2024「全台跨年演唱會」陣容齊發外，大陸四大衛視跨年晚會也掀起熱議，不僅要比陣容卡司，就連舞美設計都放大絕。對此，udn小編也特別整理中國「四大衛視跨年晚會」超強陣容，年度流量、爆火演員、人氣男團、實力歌手齊聚一堂，準備一同倒數跨年邁向2024。

⬤ 湖南衛視跨年晚會

時間：2023/12/31 19:30～

主持團：何炅、汪涵、沈夢辰、齊思鈞、靳夢佳、李莎旻子、劉燁

嘉賓陣容：王一博、成毅、黃曉明、李榮浩、蔡依林、陳嘉樺、華晨宇、韓紅、王鶴棣、虞書欣、林心如、李現、楊紫、趙露思、楊迪、魏大勳、時代少年團、宋茜、Amber劉逸雲、程瀟、鳳凰傳奇等

官方微博：湖南衛視跨年晚會

圖／湖南衛視跨年晚會官方微博
圖／湖南衛視跨年晚會官方微博

圖／湖南衛視跨年晚會官方微博
圖／湖南衛視跨年晚會官方微博

⬤ 東方衛視跨年晚會

時間：2023/12/31 19:30～

嘉賓陣容：胡歌、唐嫣、龔俊、張韶涵、吳青峰、黃景瑜、黃明昊、唐九州、劉雨昕、丞磊、BOYHOOD等

官方微博：東方衛視跨年晚會

圖／東方衛視跨年晚會官方微博
圖／東方衛視跨年晚會官方微博

往年活動照。圖／東方衛視跨年晚會官方微博
往年活動照。圖／東方衛視跨年晚會官方微博

⬤ 浙江衛視跨年晚會

時間：2023/12/31 19:30～

嘉賓陣容：李晨、鄭愷、范丞丞、白鹿、關曉彤、汪蘇瀧、于文文、胡彥斌、潘瑋柏、王心凌、娜扎、陳立農、王琳凱、王子異、劉宇、威神V等

官方微博：浙江衛視跨年晚會

圖／浙江衛視跨年晚會官方微博
圖／浙江衛視跨年晚會官方微博

圖／浙江衛視跨年晚會官方微博
圖／浙江衛視跨年晚會官方微博

⬤ 江蘇衛視跨年演唱會

時間：2023/12/31 19:30～

嘉賓陣容：林俊傑、王俊凱、王源、周華健、張靚穎、李宇春、鄧紫棋、周深、曾舜晞、劉宇寧、毛不易、陶喆、薛之謙、鞠婧禕、于適等

官方微博：江蘇衛視跨年演唱會

圖／江蘇衛視跨年演唱會官方微博
圖／江蘇衛視跨年演唱會官方微博

圖／江蘇衛視跨年演唱會官方微博
圖／江蘇衛視跨年演唱會官方微博

＊完整官宣陣容及直播方式可見各衛視跨年晚會官方微博

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跨年 演唱會

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