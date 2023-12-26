跟頂流一起倒數！中國「4大衛視跨年晚會」超強陣容公開 爆劇演員、人氣男團、實力歌手統統有

提到侯布雄，他無疑是以擁有最多米其林星級而聞名世界的法國名廚，並在亞洲、歐洲、北美洲都有設有分店。當初還在計畫港澳旅遊時，就對澳門的侯布雄米其林三星略有耳聞，這趟澳門之旅可說是僅僅就因侯布雄慕名而來。畢竟美食當前，不可辜負，我立刻上網查了些資訊，且得知並不好訂位，於是決定先訂餐廳再訂機票!

2023-12-22 10:00