跟頂流一起倒數！中國「4大衛視跨年晚會」超強陣容公開 爆劇演員、人氣男團、實力歌手統統有
跨年直播大比拚！即將迎來年底最大盛事，除了2024「全台跨年演唱會」陣容齊發外，大陸四大衛視跨年晚會也掀起熱議，不僅要比陣容卡司，就連舞美設計都放大絕。對此，udn小編也特別整理中國「四大衛視跨年晚會」超強陣容，年度流量、爆火演員、人氣男團、實力歌手齊聚一堂，準備一同倒數跨年邁向2024。
⬤ 湖南衛視跨年晚會
時間：2023/12/31 19:30～
主持團：何炅、汪涵、沈夢辰、齊思鈞、靳夢佳、李莎旻子、劉燁
嘉賓陣容：王一博、成毅、黃曉明、李榮浩、蔡依林、陳嘉樺、華晨宇、韓紅、王鶴棣、虞書欣、林心如、李現、楊紫、趙露思、楊迪、魏大勳、時代少年團、宋茜、Amber劉逸雲、程瀟、鳳凰傳奇等
官方微博：湖南衛視跨年晚會
⬤ 東方衛視跨年晚會
時間：2023/12/31 19:30～
嘉賓陣容：胡歌、唐嫣、龔俊、張韶涵、吳青峰、黃景瑜、黃明昊、唐九州、劉雨昕、丞磊、BOYHOOD等
官方微博：東方衛視跨年晚會
⬤ 浙江衛視跨年晚會
時間：2023/12/31 19:30～
嘉賓陣容：李晨、鄭愷、范丞丞、白鹿、關曉彤、汪蘇瀧、于文文、胡彥斌、潘瑋柏、王心凌、娜扎、陳立農、王琳凱、王子異、劉宇、威神V等
官方微博：浙江衛視跨年晚會
⬤ 江蘇衛視跨年演唱會
時間：2023/12/31 19:30～
嘉賓陣容：林俊傑、王俊凱、王源、周華健、張靚穎、李宇春、鄧紫棋、周深、曾舜晞、劉宇寧、毛不易、陶喆、薛之謙、鞠婧禕、于適等
官方微博：江蘇衛視跨年演唱會
＊完整官宣陣容及直播方式可見各衛視跨年晚會官方微博
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言