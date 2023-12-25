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不只買1送1！漢堡王「一日三餐都有優惠」 套餐99起、咖啡免費續 還有超派限定新品要吃
歲末就吃漢堡王！聖誕跨年一起嗨，漢堡王特別祭出「超派美味新品」，火烤厚實肉排搭配香濃起士，大口咬下暖胃過癮。還有小華堡、人氣副食買一送一，以及歲末犒賞套餐99元起、早餐內用免費續咖啡等福利，超霸氣優惠一次端上來。
漢堡王於即日起至2024/1/2推出期間限定超派新品「勁濃起士超級重磅牛堡」及「勁濃起士雙層烤雞堡」，多汁肉排加上鹹香微化的起士，份量超足不僅暖心也暖胃。優惠部分則祭出聖誕買一送一，即日起至2024/2/15，四塊雞塊、中薯、洋蔥圈（小）及小華堡皆享買一送一，大方開點不傷荷包；還有歲末犒賞「餐餐99up」優惠百元有找，一口脆薯、一口快樂水，再大口吃堡滿足沒話說，「雙層火烤牛肉堡餐」、「雙起士培根牛肉堡餐」也只要109元，六款套餐隨你選。
此外，漢堡王早餐也有隱藏版好康，花生蔬菜蛋堡、起士火腿脆雞蛋堡、經典脆雞堡、火腿培根蛋堡、華鱈魚堡還有四塊雞塊統統點得到，每日上午10點30分前內用還能免費續咖啡，吃飽喝足展開全新的一天。
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