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一秒進入花花世界！上海粉白櫻花絕美滿開，一出地鐵站就被花海盛況、櫻吹雪驚到

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／udn小編Blue拍攝
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美呆了！老去日韓賞櫻有點膩？現在，上海的櫻花也滿開啦！而且交通超方便，地鐵站一上來就映入眼簾，一整片爆滿的粉白色櫻花，抬眼一看好驚艷，一出站就能聽到此起彼落的讚嘆聲，讓不少人直呼「哇！好美」。這次，udn小編親自走訪並帶來照片分享，真的美到讓人快門按不停。

圖／udn小編Blue拍攝
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櫻吹雪就在這！udn小編親訪帶來絕美花景，上海這片粉白色櫻花海滿到用「狂」來形容都不為過。有別於亮眼粉色櫻花，上海虹口足球場附近的櫻花屬白色調居多，透著淡淡粉光，粉白花色格外清新，帶來一種純潔之感。不時起風，還會有櫻花瓣吹落飄下，站在櫻花樹下超浪漫，不少當地人路過也忍不住拿起手機拍。

圖／udn小編Blue拍攝
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這片櫻花海就位在上海地鐵虹口足球場站，6號出口搭乘手扶梯上來就能看到，一秒進入花花世界。近期如有前往上海的朋友，不妨可到這裡欣賞滿開的櫻花海及感受櫻吹雪的夢幻氛圍。

圖／udn小編Blue拍攝
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