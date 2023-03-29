淡紫魅力大爆發！ 中南部5大「苦楝花海」絕美綻放　連假出遊打卡「大花椰、紫色隧道、鳥巢樹屋」

春日必追花海！ 每年到了3.4月「苦楝花季」盛開季節，全台各地都能發現到淡紫色小花如白雪覆蓋在樹梢，優雅地盛開著，這回特別帶大家看看中南部的幾處「苦楝花」特色景點，有宛如大棵花椰菜的苦楝花樹、長達2.5公里的紫色隧道、童話故事裡才有的夢幻鳥巢樹屋，不妨趁著清明+兒童節連假，收集打卡玩一輪！

雲林虎尾鎮埒內里 粉紫色巨大苦楝花

圖／IG@molly888666授權

有台灣櫻花美稱的苦楝花，3月中旬起皆能在山間.路旁.橋畔發現它怡人的身影，IGer-molly特別介紹一棵超巨大粉紫花樹，位於雲林交流道下的鄉間田埂小路上，貼近欣賞還能聞到淡淡的花清香，特別提醒民眾在拍攝時，請勿踐踏農田，可站在田埂或是水溝上面站著拍。

不過最新花況指出，由於近期下雨當地人前往查看，這棵苦楝花已有些飄落，未如原先預期花樣，建議可收藏待明年納入必訪名單。

GPS：23.731389, 120.4528

圖／IG@molly888666授權

雲林莿桐樹子腳堤防 鳥巢樹屋苦楝花

圖／hychieh0901授權

美到狂洗版的「苦楝花樹屋」位於雲林莿桐鄉，在社區的努力下，沿著一條田野間的堤防步道，就能抵達必拍苦楝花鳥巢景點，一共有2個造景樹屋，遠遠眺望就像是個大型的鳥巢，雪白的苦楝花盛開在樹屋上方，站在樹屋裡，人人都成為走進宮崎駿動畫場景「天空之城」的主角了。

Google地圖導航：雲林莿桐苦楝花樹屋

圖／hychieh0901授權

彰化大肚溪棒壘球場 大花椰菜苦楝花

圖／sunlightbai授權

位於彰化大肚溪棒壘球場的苦楝花盛開，走進棒壘場的腹地，空氣中飄發著自然淡淡香氣，眼前超大樹型接近雪白的苦楝花樹，彷若一棵大白花椰菜，唯美優雅地矗立著！

地點：彰化縣彰化市聖安路55-2號

嘉義朴子溪 苦楝花紫色隧道

圖／shih_hsuan6260授權

位於嘉義縣六腳鄉朴子溪畔的苦楝綠色隧道，全長約2.5公里，非常筆直且超級優美，也是全台最長的苦楝花隧道。IGer-shih_hsuan6260分享「最佳拍攝時間」為上7:30至8:30這時段，因為白天陽光直射在苦楝樹上，陽光穿透樹葉縫隙，在地上形成點點光影，即可能拍攝到隧道中出現的斜射光，呈現如夢似幻的美麗隧道，漫步在苦楝樹隧道下，還能聞到隱隱散發的苦楝花清香，十分舒心涼爽！

Google地圖導航：朴子溪苦楝花道

屏東東港溪堤防 烏龍抽水站苦楝花

圖／IG@yiciguo授權

位於屏東的東港溪堤防邊，沿岸種植綿延了數公里的苦楝，宛如白雪的苦楝花，近看才會發現是小巧的淡紫色小花，沿著溪畔的景致風光明媚，不只適合拍文青風美照，也可以到溪邊野餐、散步踏青。而這附近早年有一個派出所叫「烏龍派出所」，因為被認為名稱不雅，被改名為「興龍派出所」，若以原名時至今日，肯定能成為網紅打卡景點，可參考順遊打卡留念。

Google導航：屏東縣新園鄉烏龍抽水站

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