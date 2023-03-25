浪漫50米長「紫色花廊」！ 宜蘭員山「紫藤花」最新免費景點　欣賞藍紫風鈴串盛開中

迎接春天，浪漫的紫藤花季來臨了，宜蘭最新的美麗紫藤花廊，就在員山鄉「七賢重劃公園」裡，藍紫色成串的「紫藤花」生長在公園內長廊上，有如身處紫色天空中，並散發淡淡花香，快把握約十天的最佳觀賞期前來賞花。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭員山鄉的「七賢重劃公園」，現正盛開中的紫藤花廊約有50公尺長，藍紫色的小花遠看像一串串葡萄，近看則像垂吊的風鈴般，而且不會都只開在高處，很適合貼近拍照，靠近時還能聞到淡淡花香，隨著花期流逝，一片片繽紛紫色花瓣飄落成紫色花毯，也十分美麗！

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部落客宜蘭ㄚ欣最新分享的七賢重劃公園免門票賞花景點，佔地雖不大，但人潮尚不多可不必擔心人擠人，更提醒無障礙坡道那一面花開的比較大朵，可特別注意，而這次花期預計會持續至4月初，最佳觀賞期大約10天，趕緊把握紫藤花最美的時候前往朝聖吧！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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七賢重劃公園「紫藤花」

地址：宜蘭縣員山鄉浮洲路七賢一橋旁(宜蘭市南橋路接員山鄉浮州路，往七賢國小的路上)

大眾運輸：葛瑪蘭客運 751 、宜蘭勁好行

週圍景點：惠欣綠花園、七賢休閒公園(七賢戰車公園)、噶馬蘭休閒馬術中心

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