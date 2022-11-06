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麥當勞「冰心雪糕」又爆紅！製作翻車機率高，脆皮巧克力像是抹上去的？

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自麥當勞中國官方微博、擷取自小紅書
圖／取自麥當勞中國官方微博、擷取自小紅書

已於今年八月發布停售消息的麥當勞隱藏版「冰心雪糕」，從去年在中國社群「小紅書」爆紅後，又於近期強勢回歸中國麥當勞甜品站，曾有店員分享「最怕客人點這個」、「好幾次都會掉進巧克力醬桶裡」，由此看出「冰心雪糕」的製作難度頗高。近日，小紅書再掀一波「脆皮甜筒」熱潮，意外的是，此款霜淇淋的「翻車」機率高得離譜，不少人紛紛在社群分享自己買到的翻車版「脆皮甜筒」。

圖／取自麥當勞中國官方微博
圖／取自麥當勞中國官方微博

圖／取自麥當勞中國官方微博
圖／取自麥當勞中國官方微博

台灣稱作「冰心雪糕」也就是「脆皮甜筒」，是將麥當勞經典香草冰淇淋，外層淋上香濃巧克力醬後，凝固成脆皮巧克力外殼。近日，在小紅書上看到不少「翻車版」，能夠拿到完整的「脆皮甜筒」實屬難得，有網友分享拿到冰後「懷疑遭到了新型詐騙」，因為外觀實在跟廣告天差地遠。

沒有翻車的脆皮甜筒。圖／擷取自小紅書
沒有翻車的脆皮甜筒。圖／擷取自小紅書

圖／擷取自小紅書
圖／擷取自小紅書

網友分享前一天拿到「最醜甜筒」，沒想到隔天換一家買更醜。圖／擷取自小紅書
網友分享前一天拿到「最醜甜筒」，沒想到隔天換一家買更醜。圖／擷取自小紅書

此外，也有網友拿到看起來像是「抹上去」的脆皮，PO文一出，便有許多逗趣留言， 像是「圖片僅供參考，具體以員工手法為主」、「做冰淇淋的店員每做一個就道歉」、「全網最潦草版本」等，不過也有店員跳出來說明「新出的脆皮真的不容易弄上去，做過成功的，但失敗也很狼狽，真的不是故意」，原來是因為霜淇淋普遍硬度不夠，加上脆皮巧克力醬不夠稀，掛上去很容易一起融，因此翻車也是情有可原。

被網友笑稱「抹上去」的脆皮。圖／擷取自小紅書
被網友笑稱「抹上去」的脆皮。圖／擷取自小紅書

「全網最潦草版本」脆皮甜筒。圖／擷取自小紅書
「全網最潦草版本」脆皮甜筒。圖／擷取自小紅書

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