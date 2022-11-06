貓奴快收！日本「貓貓起司蛋糕專賣店」快閃華山，限量mini起司貓＋隱藏版貓貓燒菓子，首週打卡再送貓咪徽章

貓奴、甜點控都尖叫啦！來自東京自由之丘的「NEKO NEKO CHEESECAKE貓貓起司蛋糕專賣店」快閃華山文創園區，不僅推出台灣限量新品「mini起司貓」，更有3種限定口味可以一次入手，可愛貓咪外型，開動前手機先吃！

圖／取自貓貓起司專賣店FB粉專

「NEKO NEKO CHEESECAKE貓貓起司蛋糕專賣店」快閃華山。圖／取自貓貓起司專賣店FB粉專

「貓貓起司蛋糕專賣店」於即日起至12/25快閃台北華山文創園區，推出開幕重頭戲「mini起司貓」，共有草莓、抹茶及巧克力三種限定口味，嚴選頂級進口澳洲乳酪，起司奶香濃郁、入口即化，甜而不膩；另有以頂級奶油重本製作的隱藏款「貓貓燒菓子」，也推出原味及巧克力2種口味，甜點控千萬別錯過啦！

開幕重頭戲「mini起司貓」。圖／取自貓貓起司專賣店FB粉專

隱藏款「貓貓燒菓子」。圖／取自貓貓起司專賣店FB粉專

此外，本次華山快閃貼心推出「單份貓貓」販售方式，一個人也能輕鬆品嘗無負擔，可選擇「單入」或「盒裝」，同時還有開幕首週快閃打卡活動，凡於開幕活動第一週限定時間內，購買任一貓貓起司蛋糕，並拍照打卡上傳FB或IG，即可兌換「日本設計師限量貓咪徽章」，可愛療癒帶著走。

NEKO NEKO CHEESECAKE－華山限定快閃店

地址：華山1914文化創意產業園區｜中4E館配電室快閃日期：11/6至12/25營業時間：11:00-21:00

圖／取自NEKO NEKO CHEESECAKE官網

圖／取自NEKO NEKO CHEESECAKE官網

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