年末壓軸聯名！「SAKImoto Bakery 嵜本」推三眼怪爆米花桶 預購再請吃生吐司

上次沒有買到玩具總動員悠遊卡很扼腕？這回「SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店」再度與迪士尼聯名，推出「三眼怪造型爆米花桶」，不只可以放進整顆生吐司、爆米花，也可以收納小物品，當小包包背出門也是全場目光的焦點，兼具實用性及話題性！預購的話再送「單顆日規一斤極美自然生吐司兌換券」一張，這次可別再忘記買囉！

圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店臉書

「SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店」推出悠遊卡之後大獲好評，年末再接再厲推出壓軸商品，以三眼怪小星球為靈感，設計能放入整顆生吐司的爆米花桶，蓋子上方吐司融化的奶油，還有綠色的三眼怪及紅色小火箭，再搭配海軍藍的背帶，配色、造型都超級吸睛，帶去買生吐司或是裝爆米花進電影院，都能引人討論；也可以放在 家收納一些私人的珍貴小物，不只可愛又實用！

圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店臉書

這款可愛的「三眼怪造型爆米花桶」將在11/7凌晨00：00開放預購，每個售價為980元，再送大家「日規一斤極美自然生吐司兌換券」一張，想入手的人可要設個鬧鐘搶購唷！

SAKImoto「玩具總動員系列三眼怪造型爆米花桶」

11/7 凌晨00：00開放預購

售價：980元

圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店臉書

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