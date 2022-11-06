中國首家LV餐廳！「THE HALL會館」空降四川成都，王鶴棣到場印象最深刻是「它」，預約排到半年後

國際知名精品品牌「Louis Vuitton」不僅在日本大阪設立世界第一家LV咖啡廳，近日品牌餐廳也空降中國四川，並於11/3正式開幕，為「中國首家LV餐廳」，主打經典法式及地中海風味，據說還會和不同國家與地區的米其林星級廚師合作，推出多種風格的時令菜單，開幕當日更請到三位話題人物現身支持，現在和小編一同看看精品餐廳長什麼樣吧！

圖／取自小紅書@成都活動情報站

四川成都「路易威登之家」的LV餐廳「THE HALL會館」於11/3隆重開幕。圖／取自小紅書@成都活動情報站

位於四川成都「路易威登之家」的LV餐廳「THE HALL會館」於11/3隆重開幕，開幕當日更邀請演員王鶴棣、歌手馬思唯及滑雪運動員蘇翊鳴到場助勢。「THE HALL會館」共有2層樓，根據時節推出各種新菜單，而開幕後的第一套菜單內有餐前麵包盤、雪蟹及鵝肝凍、香草栗子濃湯、主菜威靈頓牛排、甜點提拉米蘇及飯後小點等，創新與高級感結合，同步再推法國葡萄酒及雞尾酒，「一站式」滿足午餐、晚餐與下午茶。

開幕當日演員王鶴棣(中)、歌手馬思唯(右)及滑雪運動員蘇翊鳴(左)現身會場。圖／取自Louis Vuitton官方微博

圖／取自小紅書@成都活動情報站

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中國首家LV餐廳「THE HALL會館」環境裝潢典雅，屬於古色古香的老房子，落地窗上裝飾著LV經典老花圖案，院子裡還有花花草草，巨大熊貓雕塑與熱氣球融入在地元素，成為到訪饕客的必拍景點，不過一客套餐要價超過台幣7000元，享用一份可不簡單。

圖／取自小紅書@成都活動情報站

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此外，受邀到場的當紅演員王鶴棣也在《新浪時尚》專訪中分享了探店心得，當他被問到「在家鄉看到自帶四川味的路易威登之家是一種什麼體驗？」他回答「整體都挺有家的感覺，但印象更深刻的是熱氣球，給人眼前一亮的感覺」，同時也提到「(THE HALL會館)因為是新開業的餐廳，對所有菜品都蠻期待、挺想嘗試的」。不過有網友透露目前預約已經排到半年後了，想吃不僅得先預約，還得耐心等待。

演員王鶴棣回到家鄉出席LV餐廳開幕，透露自帶四川味的路易威登之家有「家」的感覺。圖／擷取自新浪時尚微博

王鶴棣分享「(THE HALL會館)因為是新開業的餐廳，對所有菜品都蠻期待、挺想嘗試的」。圖／擷取自新浪時尚微博

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