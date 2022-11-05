收服胖虎！「鬍子茶 X 我不是胖虎」聯名「赤心芭樂玉露凍」領軍3款秋香果系飲品，鐵粉收藏必喝

手搖聯名再＋1！茶飲品牌「鬍子茶Who’s Tea」本次攜手超人氣「我不是胖虎」，合作推出一系列聯名商品，聯名分為兩波，共有4款聯名茶飲紙杯及吸管套，為期3個月的聯名，喜歡「我不是胖虎」的朋友記得時時關注。

圖／取自鬍子茶FB粉專

圖／IG@leuj0217授權

「鬍子茶Who’s Tea」與「我不是胖虎」聯名推出收服胖虎的「秋香果系飲品」，以及多款聯名周邊可以加購收藏，像是第一波的帆布提杯袋、毛絨地毯及存錢筒，第二波的聯名鋼杯、提袋吊飾及招財虎等。更有4款聯名茶飲紙杯及吸管套，讓你喝手搖不僅解渴，也很療癒。

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秋香果系飲品「赤心芭樂玉露凍」攜手胖虎強勢回歸！選用台灣在地紅心芭樂與台灣好茶，搭配Q彈綠茶茶凍，今年更改版再升級，還能免費加1顆甘甜梅子，也有「葡萄養樂多冰萃」及「葡萄椰果冰萃」可以選擇，3款飲品都好順口又清爽。

圖／鬍子茶IG

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