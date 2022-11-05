不只蠟筆小新奶茶！立頓「白巧克力奶茶」也超好拍，白巧克力香＋鮮奶油風味，螞蟻人必衝～

7-11、全家同步販售！立頓推出冬日限定新品「雪之戀人白巧克力奶茶」，一上架就被高質感包裝吸引，滿滿的冬天氛圍，搭配白巧克力與奶茶的組合，暖心香甜，經過便利商店不妨帶一瓶嘗鮮看看。

圖／IG@17inchy授權

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立頓這款期間限定的「雪之戀人白巧克力奶茶」，喝起來滑順，且有品牌專屬的甜味，一入口就能喝到白巧克力的香，還多了鮮奶油的風味。另有網友分享「甜度偏高，推薦螞蟻人」、「超級好喝！」、「好應景的包裝」，即日起至11/10也有單件特價32元(原價35元)、2件59元的優惠，買來嘗鮮剛剛好。

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